灣區熱搜：灣區認證水產上市 貨不對辦可索償 採綠色養殖禁用抗生素 稱要求超歐盟

明報記者 林迎

至今公布16項消費產品及服務

首批15個「灣區認證」項目去年12月19日在深圳河套公布，由廣東市場監管總局和粵港澳三地認證機構、行業協會、零售業界和龍頭企業共同開發，覆蓋工業消費品、農食產品和服務業三大領域，工業消費品包括健康空調、高速固態硬盤、兒童智能手表、低藍光、高品質商務服裝、健康教室照明、供港鋁型材、供港混凝土、健康淨飲9項，農食產品有杏仁餅、醬油、草莓、英德紅茶4項，服務業則有高端物業服務、養老安老服務兩項。至今年2月初，農食產品新增「淡水水產品」一項，使「灣區認證」產品或服務總數達到16項。

零售商先賠消費者 再向違規方追討

廣東市場監管總局表示，「灣區認證」為自願性質，所有項目的實施規則和依據標準均由三地共同研究制定，其技術指標滿足三地市場准入要求，具體項目由三地共同組織實施，實現「一次認證，三地通行」。「灣區認證」強調公信力，引入質量信息公示、承諾賠付和銷售商首負責任3項制度，透過二維碼向公眾展示質量安全信息，若獲認證產品達不到承諾品質要求，須給予消費者高於法定標準的賠償。「銷售商首負責任制度」是指消費者若遇「貨不對辦」，可直接向銷售商索償1萬元；銷售商向消費者賠付後，再向實質違規一方追索，便利消費者維護自身權益。

首張淡水水產品「灣區認證」證書於2月8日批出，由肇慶觀星農業科技有限公司獲得，產品包括鯇魚（內地又稱草魚）、鱸魚、彩虹鯛魚、鯽魚和牛蛙等，該公司首批「灣區認證」產品於3月15日上市。記者於內地生鮮電商平台「盒馬」程式上找到當中的鯇魚、彩虹鯛魚及鯽魚，商品介紹均有標明「灣區認證」，稱「堅持綠色食品養殖規範，超歐盟標準」。觀星農業表示，所有「灣區認證」水產品養殖過程不使用任何人用抗生素和農藥，並透過全流程的質量管控，保證沒有肝吸蟲（華支睾吸蟲）。

認證鯇魚貴三成 近九成獲好評

「灣區認證」產品售價比其他同類產品略貴，根據盒馬網頁，每條750至800克的鯇魚售價39.9元，但有另一款沒有認證、同樣價錢的鯇魚重量達1000至1250克，即認證產品貴約三成。此外，每條300至400克的「灣區認證」鯽魚售價19.9元，每條400至500克的彩虹鯛魚售29.9元。3款產品都有逾百宗銷量，以鯽魚的94%好評最高，彩虹鯛魚92.9%，最少好評的鯇魚亦有88.8%。多數顧客意見稱「活蹦亂跳，肉質細膩」，但亦有個別差評說腥味重、不夠新鮮等。

此外，「灣區認證」草莓必須保障不使用氯吡脲、噻苯隆、苄氨基嘌呤等「果實膨大劑」來催谷生長，不使用增加甜度的甜蜜素（環己基氨基磺酸鈉）。

廣東市場監管總局指出，「灣區認證」減去產品的風險和隱憂，同時着力增加安全和品質，藉嚴謹科學實施質量認證，滿足消費者對高品質的追求，致力將「灣區認證」打造成消費者「優選」、「盲選」的質量標誌。