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港聞

港聞一

談財赤 2027/28復盈餘 「多人認為樂觀了點」

【明報專訊】「年收入500萬以上加1%（標準稅率），很多人覺得太溫和。」對於《財政預算案》在減赤方面的措施，葉劉淑儀認為財政司長比較審慎，「可能因為經濟未完全復蘇，不想有太進取的措施。加稅又辛苦，減福利，又唔想令巿民太痛苦，但隨着經濟慢慢復蘇，應該加大力度滅赤」。

過去一年政府財赤逾千億元，未來4年政府亦預計每年發債1200億至1300億元。在沒有大幅減開支增收入之下，預算案預測，隨着經濟增長持續，2027/28年度開始會有盈餘，對於此一預測，葉太稱「好多人認為樂觀了一點」。她認為，財政缺口能否收窄要視乎收入情况，尤其是賣地收入，「始終賣地收入和補地價收入是關鍵，有一年我們有千四億盈餘，就是因為賣地收入，有間公司補地價都200億」。她說股市和地產對政府收入依然重要，「雖然不是要永遠依賴，但這個格局，不是短期可以改動」。

年收入逾500萬者

加稅率1%「太溫和」

葉太認為，雖然本港的財赤及發債數字都是前所未有的高，但比起很多西方國家，借貸比率仍然偏低，因為國際評級機構對特區政府的赤字不太擔心，「不覺得是一個問題」，政府亦因此認為不應採取加深經濟壓力的措施，以免影響復蘇，「因為我們的經濟復蘇還是脆弱」。不過，她還是認為預算案部分措施太溫和，「 年收入500萬以上加1%（標準稅率），很多人覺得太溫和；收入500萬以上的，應貢獻多少少啦；商業登記稅加200元，很象徵式」。

她認為，政府收費不要累積太多才一次過加，應檢討一個機制，起碼跟通脹，讓市民慢慢適應。她以醫管局收費為例，若太便宜只會迫爆醫院；而立法會非常關注財赤問題，對於政府開支包括人事編制的增加，「會睇得好實」。

（香港怎麼辦）

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