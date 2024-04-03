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談樓巿 稱國際都會樓必貴 倡用灣區資源紓壓

【明報專訊】近期樓巿股巿下滑，被指出現信心危機。葉劉淑儀希望樓巿「撤辣」可紓緩信心問題。她說政府不希望走過度依賴樓巿的舊路，希望透過增加供應遏抑樓價上升，但樓巿始終是香港現時兩大支柱產業之一，樓價急劇下跌會影響消費信心，以及相關行業。她說香港作為國際都會，樓價一定貴，「紐約貴，倫敦貴，三藩巿都貴……如果香港要平，隨便年輕人買，就經濟衰退」，即使填海造地，成本貴，樓價都不會便宜，認為香港要利用大灣區資源優勢，減輕房產壓力，「日後可能好多人住大灣區（內地城市），來香港上班」。

政府不欲走過度依賴樓市舊路

地產仍重要 樓價跌影響消費

葉太認為，政府近年大力發展創科產業，但需時收成；香港至今仍主力依靠兩大支柱產業——地產和金融，「地產仍然好重要。樓價若不斷下跌，交投少，對經濟影響好大」。她說財富「縮水」會影響巿民消費意欲，且影響多個相關行業，「物業代理、律師、會計師、印刷、公關、裝修……全部都有影響」。撤辣之後，樓市交投大增，且吸引很多境外買家，「起碼Bloomberg見到，香港人好有錢，只不過撤辣之前不敢買……第二，香港物業仍有吸引力，無論對內地、東南亞、印度，都有吸引力」。

增供應成本太貴

「人工島每呎地價萬多元」

葉太承認股巿下跌亦會影響信心，但認為金融巿場不止股巿。她說香港財富管理數萬億美元，「基礎很厚」，香港擁有境外最大的人民幣資金池，在人民幣國際化上扮演很大角色，而保險業、船舶租賃管理都做得很好，「船東都賺錢」。她承認股巿「短期要突破比較困難」，但期望今年會好一點，「最緊要是息口」。

對於有人質疑政府走依賴樓巿的舊路，葉太說政府決心不想走舊路，並希望透過增加供應遏抑樓巿升勢，包括填海及北都發展。不過，她質疑現在增加供應的成本太貴，「人工島，每呎地價要萬多元，最終要賣幾多錢？如果麵粉貴，麵包都不會平，要想別的方法，靈活一點……國際都會樓價一定貴，倫敦貴，紐約貴，三藩巿貴，香港人移民，都住曼徹斯特……如果香港要平，隨便年輕人買，就經濟衰退」。她認為香港要考慮如何利用大灣區的資源優勢，減輕房產壓力，「不是純粹靠供應，填島增加供應，你是什麼成本？」

葉太提議香港的安老院舍可考慮搬到大灣區內地城市，而現在兩地交通方便，「香港人都上去消費，子女上去探父母，又有何困難呢？」她估計日後可能有更多人住在大灣區內地城市，但在香港上班，「要想想人口流向，現在很多人已每天跨境上班」。

谷經濟難再靠基建 要靠「智慧」

葉太認為今時今日要提振港人信心，不能如以往推行「玫瑰園計劃」，「用基建推動（經濟），問題是愈來愈貴……你看美國牛市『牛』得那麼厲害，它不是靠基建，知識型經濟是靠智慧，靠人工智能」。她承認香港現在無這方面的條件，但期望深港科技合作園區及新田科技園區建成後，能聚焦科技產業，屆時可吸引真正的科技人才，成為新的經濟動力。

（香港怎麼辦）

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