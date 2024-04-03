談23條 稱諮詢期長沒好處 「只會被妖魔化」

政府2002年就23條立法諮詢3個月，最終收到約10萬份意見書，當中9.7萬份本地提交、3812份由外地人提交；政府今年初就23條立法諮詢1個月，共收逾1.3萬份意見。

嘆當年成出氣袋

政黨倒戈「後患無窮」

葉太說很開心「終於我有生之年、在政治生涯裏完成立法」，形容政府今次縮短諮詢期做法恰當，「通過這類敏感的條例，長諮詢期沒好處」，只會「被人挑毛病、扭曲兼妖魔化，我上次經驗就是這樣」。她稱，23條立法非如垃圾徵費般貼身的議題，英國就官方機密法及國家安全法諮詢，對象主要是法律界、人權組織、傳媒等專業人士，英國政府亦不期望、不鼓勵全英數千萬人討論。

回想當年主理23條立法「七一」遇50萬人上街反對，葉太說「當年我不幸」，當時法案委員會審議草案至尾聲，世衛組織就將香港從疫區名單除名，「前所未有死299人，還有負資產，一切怨氣都出來了，當年我就變了出氣袋」。

當年自由黨時任主席田北俊臨陣倒戈反對立法，並辭任行會成員，當局最終撤回法案。葉太受訪時不點名批評「有政黨因為政治利益、要做人民英雄撤回支持」，認為是「後患無窮」，「以後凡是人們推動人上街政府就褪，怎麼管治呢？愈整愈亂，終於要阿爺（中央）出手。所以這次完成任務，非常欣慰」。

（香港怎麼辦）