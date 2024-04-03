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葉劉倡民間外交重建香港國際形象　稱「低級紅」要慢慢改　「太戰狼」難做橋樑

【明報專訊】香港國際地位及形象近年屢受外界質疑，《基本法》23條立法更惹來西方政府及媒體口誅筆伐。身兼行政會議召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀，上周接受本報專訪時表示，今次23條立法，外國的反應較訂立《港區國安法》時溫和，認為香港要重建國際形象，除了政府官員要繼續對外解說，更應推動「民間外交」，指本港商界及專業界都有深厚的國際聯繫，應加以善用，逐步去除西方對香港誤解。對於有意見批評建制派或政府近年出現「低級紅」現象，她說「要慢慢改」，而香港作為世界橋樑，過往成功是因為開放，若國安威脅受控，就應該調整，「如果太過戰狼，就會扮演不到這個角色」，強調中央絕不希望香港「內地化」。

明報記者 鄭律銘 林藹純

內地政治學者鄭永年今年初在一個論壇上發言，形容香港正「快速孤島化」，西方國家已將香港視為內地城市，內地城市亦與香港在某些方面惡性競爭。葉劉淑儀接受本報專訪時認為，香港「絕對不是」一個孤島，香港目前形勢與地緣政治有關，美國在中國經濟近年崛起下，對華態度轉趨強硬，西方傳媒亦由以往唱好中國經濟，轉而寫「中國威脅論」，及至2019年反修例風波，以至中央制定《港區國安法》和完善選舉制度，雙方的意識形態對立更加嚴重，西方媒體對香港亦極為不利。

中國威脅論損投資

外資長賺「不隨便走」

葉太說，這情况影響投資，但強調香港國際投資者的基礎仍然雄厚，「香港有1300間美國公司，有8萬多美國人不願意走，因為賺了錢」。她以輝瑞、花旗銀行、J.P. Morgan、McKinsey、Bain等為例，「它們雖然短期看淡中國巿場，但已經賺了很長時間，中國是很大的巿場，不會隨便走」。

葉太認為，今次《基本法》23條立法，「西方輿論有些批評，但不是最強烈」，較2020年中央訂立《港區國安法》時溫和，她相信這是基於美國國內及國際形勢等因素造成，但認為香港仍要更多解說，努力扭轉西方對香港的觀感，單靠官方解說並不足夠，「官方始終有官方的立場」，舉例特區官員去信《華爾街日報》反駁，對方有刊登，但「永遠都是『反駁』、『堅決反對』、『強烈譴責』，有沒有影響呢？人人都知，需要做多些」。

葉太表示，除了政府對外解說，香港更需加強「民間外交」。她說，本港無論保險業、銀行業、航運業、旅遊界，以至法律等專業界別，都有深厚的國際聯繫，有自己的朋友，可以由他們對外多解說，解說者須有國際交流經驗，並要用對方文化可接受的言辭，「當然他們出發之前遇到一些敏感的議題，譬如保險界未必懂得解釋國安法，政府要向他們簡介」，她自己就已安排與美國智庫CSIS辦一個網上研討會，討論23條。

打壓人權自由否看實效

盼黎智英案後歸平靜

而最為重要的，是以實際效果做證明，她引用英文諺語「The proof is in the pudding（布丁好不好，吃了才知道）」，稱是否真的打壓人權自由，就要看其有何實質影響。她舉例，澳洲政府在香港就23條立法實施前夕更新旅遊警示，「說有些人不知不覺就會犯法」，事實並非如此，而國安法生效近4年以來亦無澳洲人被捕。她期望在黎智英案等大案審結後，社會可恢復平靜，恢復和諧，恢復包容。

倘國安威脅受控 寧左勿右應調整

對於有意見批評近年建制派及政府出現「低級紅」或「寧左勿右」現象，葉太認為「要慢慢改」，若國安威脅受控，就應調整。她說，香港向來擔當買辦及橋樑角色，「開放」是賴以成功的要素，「人來錢來，這樣才可以成功，如果太過戰鬥格就不行……如果太過戰狼，就會扮演不到這個角色」，認為官員在修辭上亦要慢慢調整，打趣道：「（立法會議員）何君堯說話其實都溫和了。」她以自己接受外媒訪問為例，「我從來沒跟人家吵架，會盡量以溫和理性的方法解釋……不要讓人對香港有惡劣的印象，覺得你蠻不講理，或者死撐」。她強調「我不認為中央希望我們內地化，絕對不是」，國家主席習近平前年發表演辭就提到，香港要維持國際化和普通法制度。

作為議員，葉太說現時「愛國者治港」，立法會及區議會要正常運作，但「正常運作」不等於做「應聲蟲」，立法會仍有監察作用，政府亦不應介意議員批評。她又鼓勵傳媒多監察議會表現，「你們報道我們（立法會議員）有沒有說話、有沒有舉手都很重要」，強調議會不可因沒有反對派而疏懶。

（香港怎麼辦）

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相關字詞﹕政治正確 立法會 愛國者治港 寧左勿右 低級紅 國際地位 民間外交 葉劉淑儀 香港怎麼辦系列

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