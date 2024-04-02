港燈試用機械人 電纜隧道年檢變日檢

【明報專訊】進入電纜隧道等密閉空間工作具眾多安全考量，過程亦涉相當人手及時間。港燈自2月起於數碼港電力開關站試行機械人「智慧管家」，令巡查密度由「每年至少一次」增至「每日一次」；倘發現異常，機械人可充當「先頭部隊」預先檢測隧道內氣體濃度，降低工人巡視及維修風險。港燈稱，從機械人錄影畫面中偵測到地下水跟進，將試行至少3至6個月並檢視擴展應用至其他電纜隧道。
檢測氣體濃度 減工人風險
港燈去年中委託和記電訊於電纜隧道鋪設5G伺服器及接收器，並從全球物色機械人零件，項目整體造價約100萬元；早前港燈獲通訊事務管理局「鼓勵及早部署 5G 資助計劃」資助一半金額。港燈輸配電科工程建設及保養主管甄家榮介紹，機械人每日早上按指定路線來回巡查隧道一次，並將錄影畫面及氣體濃度等監測數據即時傳送到伺服器。
甄說，港燈每年定期派員到電纜隧道巡視，每逢颱風或暴雨後亦會安排人手檢查地下水、石屎和隧道等結構狀況，惟相關核准人員每次進入前需作大氣測試，確保空間具足夠氧氣及通風，隧道兩側入口亦需派人駐守，每次巡視至少需6人，單計人手檢測氣體已耗時大半日。他指引進機械人後雖不能完全取代人手翻箱及取樣檢測，但整體可增檢查次數，有助預早檢測問題；同時實時監測變相能快速應對，提升整體供電可靠性。
港燈輸配電科署理高級經理（設施管理）楊頌禮稱，機械人全速可每1小時行駛4公里，但為清楚錄影隧道情况而調低速度，目前直達隧道兩端約需45分鐘，來回約1.5小時。楊又指機械人由沒電起計需充電8小時 ，現長約1公里多隧道來回一次耗電量約10%。
隧道鋪設5G網絡「難度接近10分」
被問到電纜隧道鋪設5G網絡的難度，和記電訊企業市場高級副總裁麥紀欣說「接近10分」，因隧道地面不平，加上密閉空間變數眾多，如有氣體、水甚至火花，故工程人員前期需花大量時間實地勘察環境及佈局。