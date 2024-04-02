港燈試用機械人 電纜隧道年檢變日檢

檢測氣體濃度 減工人風險

港燈去年中委託和記電訊於電纜隧道鋪設5G伺服器及接收器，並從全球物色機械人零件，項目整體造價約100萬元；早前港燈獲通訊事務管理局「鼓勵及早部署 5G 資助計劃」資助一半金額。港燈輸配電科工程建設及保養主管甄家榮介紹，機械人每日早上按指定路線來回巡查隧道一次，並將錄影畫面及氣體濃度等監測數據即時傳送到伺服器。

甄說，港燈每年定期派員到電纜隧道巡視，每逢颱風或暴雨後亦會安排人手檢查地下水、石屎和隧道等結構狀況，惟相關核准人員每次進入前需作大氣測試，確保空間具足夠氧氣及通風，隧道兩側入口亦需派人駐守，每次巡視至少需6人，單計人手檢測氣體已耗時大半日。他指引進機械人後雖不能完全取代人手翻箱及取樣檢測，但整體可增檢查次數，有助預早檢測問題；同時實時監測變相能快速應對，提升整體供電可靠性。

港燈輸配電科署理高級經理（設施管理）楊頌禮稱，機械人全速可每1小時行駛4公里，但為清楚錄影隧道情况而調低速度，目前直達隧道兩端約需45分鐘，來回約1.5小時。楊又指機械人由沒電起計需充電8小時 ，現長約1公里多隧道來回一次耗電量約10%。

隧道鋪設5G網絡「難度接近10分」

被問到電纜隧道鋪設5G網絡的難度，和記電訊企業市場高級副總裁麥紀欣說「接近10分」，因隧道地面不平，加上密閉空間變數眾多，如有氣體、水甚至火花，故工程人員前期需花大量時間實地勘察環境及佈局。