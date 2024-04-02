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復活節檔旅團興旺 港人：深圳消費服務價錢優勝 5天227萬人次離港 餐飲生意跌三成

【明報專訊】一連4天復活節假期昨日結束，昨為入境高峰期，據入境處數字，截至昨晚9時有近49.2萬人次入境，當中近42.6萬為香港居民。一連4日復活節假期，加上假期前一日累計逾227萬人次港人出境，約49.8萬內地及其他訪客入境。有飲食業界稱，大批市民離港影響很大，晚間生意可能較原先預料跌更多，達四成以上，整體生意按年跌逾三成，形容是對餐飲業一個「幾大警號」。

港人出境與訪客相差177萬人次

據入境處數據，一連4日復活節假期累計有175萬港人出境，約39.6萬內地及其他訪客入境。部分人或在假期前一晚離港，若從上周四起計，截至昨晚9時累計有約227萬港人出境，約49.8萬名訪客入境，兩者相差逾177萬人次。

昨假期結束為港人外遊後回港高峰，截至昨晚9時，49.8萬入境人次中逾八成半為港人，經羅湖口岸入境人次最多，逾8.9萬。本報記者昨於各口岸觀察，羅湖站昨午4時起湧現回港人潮，港珠澳大橋香港口岸至下午2時入境人流暢順，市民平均等候一班巴士就能上車，至下午3時半人流增多，部分巴士線人龍較長，至下午5時許人流才減少；機場入境大堂昨傍晚亦人頭湧湧。

不少經羅湖回港市民「左手拉篋，右手提袋」。吳女士一行十人參加韶關順德清遠4天旅行團，她大讚跟團方便，「唔使租車，有酒店、有飯食，上車就瞓覺」，行程包括看馬戲團表演、浸溫泉、漁人碼頭、玻璃橋，人均團費連導遊費約1900港元。

平日習慣北上 「食嘢揼骨」

居觀塘的陳小姐及黃小姐前日到深圳一個室內遊樂場遊玩，昨回港，整個行程人均約600至700元人民幣，可玩溜冰、卡丁車、碰碰車、保齡球。她們稱，香港同類場地較昂貴，故平日已習慣北上消費，「食嘢、揼個骨，多數係即日來回」。

回鄉探親的葉女士則指，深圳消費便宜及多選擇，即使香港有同類餐廳，味道、價錢及服務均較香港優勝。

黃家和稱高級食肆最受影響

「縱有盛事只惠及附近食肆」

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨於港台《千禧年代》指，復活節假期百多萬人次出境令飲食業受打擊，最受影響是高級食肆，因離港者消費力較高，留港市民「不是說他們沒有消費，但消費力度真的減弱很多」。黃稱，假期雖有旅客來港，但不及離港人數，即使有Art Central、Art Basel等盛事，亦只惠及附近食肆， 估計業界假期間日間生意額減至少兩成，晚間減逾四成。黃估計，近一個月有200至300間食肆結業，而4月一般是一年內生意較差月份，擔心食肆結業潮仍會持續。

稱澳門暢旺 建議日後合作

黃說，澳門政府為旅客提供優惠，故市面暢旺，建議未來與澳門合作，設計一些「打包式」旅遊活動。

東瀛遊執行董事禤國全亦稱，今個復活節假是疫後復常第二個復活節，報團人數較去年多逾倍，其中內地團旅客人次升3倍，東南亞及歐洲團升一倍，日本團上亦升一成。

相關字詞﹕黃家和 餐飲業 北上消費 出入境 入境處 復活節

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