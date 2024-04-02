浸大辦雲居寺文化展 衞炳江：冀培育了解中華文化人才

展覽由浸大與福慧國際慈善基金及中西文化藝術發展協會合作，今日起至14日於浸大李兆基傳理視藝樓顧明均展覽廳舉辦「中華文化奇蹟：北京房山雲居寺歷史文化展」，以雲居寺的千年刻經史為主線，分為「雲居春秋」、「刻經偉業」、「物華天寶」及「人傑地靈」4個展區，展出43件來自世上規模最大的佛教經藏「雲居寺」的珍品。

雲居寺位於北京西郊房山區，有「北京的敦煌」之稱，由高僧靜琬於隋末唐初創建，鑑於隋代以前有滅佛行動，高僧為保留文獻和嘗試躲避法難到來，才到白帶山刻經，後歷經隋、唐、遼、金、元、明等朝代，寺內共收藏14,278方石刻。是次展品包括首次在港展出的「雲居寺三絕」，即佛教石經、紙經和木經，其中石經共有3件，包括高僧靜琬於隋代在「雷音洞」所刻的石經《妙法蓮華經序品第一》。

浸大教授：石經雲居寺塔屬國寶級文物

浸大中國語言文學系主任盧鳴東認為，今次展覽重點是介紹石經及雲居寺塔，因為它們獲國家國務院列為第一批全國重點文物保護單位，屬國寶級文物。