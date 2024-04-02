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港聞二

三無廈住戶清理房間 指定袋容量不足

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃昨開展，深水埗北河街15及17號「三無大廈」，有住戶稱已收到指定垃圾袋並開始使用，惟試行前無政府人員向住戶宣傳計劃，擔心有住戶會非法棄置垃圾。另有住戶指仍未收到袋，且嫌指定袋容量不足，需繼續使用普通袋。

劏房住戶吳小姐稱家中有小朋友，垃圾棄置量較多，已收到30個指定袋，預計每日用一個，未來會考慮多做回收代替棄置。惟她指事前無政府人員向住戶宣傳，只能根據海報及上網了解，擔心真正實施時因對措施認識不足、錯誤棄置而被罰款，又擔心有住戶會非法棄置垃圾。

同樣收到指定袋的住戶王女士（化名）昨已使用，並主動詢問醫局街垃圾收集站的清潔工需扔在哪裏才算合法；但亦有住戶未使用指定袋，李先生解釋，因房間有木蝨需清理不少雜物，指定袋容量不足，故使用其他膠袋棄置垃圾。

有劏房戶稱無收到指定袋

不過，劏房戶譚女士稱收不到指定袋，因而繼續用普通膠袋，「沒辦法，收不到（指定）膠袋，不知道怎麼做」。

另一試點荃灣滿樂大廈安寧樓的居民歐女士表示自己為二人家庭，垃圾以廚餘居多，亦有使用廚餘機回收習慣，相信獲派的15公升袋夠用一周，無額外經濟壓力。她留意到不少鄰居仍使用普通袋，質疑試行計劃準確否，認為政府須加強教育。

居民梁女士則擔心經濟負擔，「雖然幾十元一個月，但樣樣都貴，何來咁多資源」，稱會減少垃圾。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕先行先試 垃圾徵費

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