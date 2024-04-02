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試垃圾徵費首日 有商場為商戶執手尾 有指袋太細等問題 環署稱已跟進

【明報專訊】垃圾徵費昨起在全港14個地點以「先行先試」方式推行，包括政府大樓、公營房屋、三無大廈、商場、食肆及院舍等。首日有參與商戶及居民轉用指定袋，但有部分未按要求使用；有商場物管公司為確保收集的垃圾符合要求，在大型垃圾桶套上大型指定袋，為無使用指定袋的商戶「執手尾」。環境及生態局長謝展寰在視察其中一個試點時向在場傳媒表示，已派員跟進商場食肆的情况，如有需要，一定會協助。

明報記者

環保署回覆查詢表示，先行先試剛起步，首日發現部分住戶及商戶需跟進的情况，例如商場物管派給商戶的指定袋不合用，負責團隊已聯絡物管跟進，署方鼓勵參與者如實反映遇到的各種情况。

今年初社會曾廣泛討論，物管公司可否以大型指定袋為住戶或商戶「包底」，政府形容該行為是「執手尾」，指最佳做法應是所有住戶或商戶一齊使用指定袋。政府的垃圾徵費網頁亦指出，「法例（實施後）要求個人在棄置垃圾時用指定袋包裹好才棄置」。

居民未使用「預計之中」 房協稱會勸喻

本報記者昨到多個試點，當中包括商場及住宅（見圖），其中有55家商店和食肆的屯門卓爾廣場，見到個別商戶已用指定袋，商場垃圾房擺放的大型垃圾桶亦套上大型指定袋，為商戶「執手尾」，但商場內供顧客用的垃圾桶未有套上指定袋。另有食肆負責人稱，為配合先行先試，早前將店舖內盛載廚餘的垃圾桶，由原先100公升更換為50至75公升，但商場只向該店提供20公升袋，不足應付大量廚餘。

另一參與先行先試的大埔新達廣場，本報記者發現垃圾房亦有大型垃圾桶套上指定袋。該商場一家酒樓經理稱，徵費會製造誘因將廚餘分類，每日至少需要一個售價73元的660公升指定袋，但不會將全數成本轉嫁消費者。

劉國勳:若成效欠佳 不應8月推

由房協管理的荃灣滿樂大廈安寧樓亦有參與計劃，房協助理總監（物業管理）楊展鵬昨稱，清潔工收集垃圾時發現部分居民未使用指定袋，認為居民初期適應需時，屬預計之中，且整體上居民反應正面，房協暫只會提示勸喻居民糾正。環保署長徐浩光昨晚近7時曾到訪安寧樓，逗留約20分鐘後離開，未回應傳媒提問。

綠領行動總幹事何漢威稱，計劃推行首日出現各種問題可以理解，政府可趁機「模擬」執法，找出未有使用指定袋的商戶，了解原因，鼓勵商戶使用指定袋，長遠物管公司或毋須執手尾。立法會環境事務委員會主席劉國勳指先行先試計劃規模較小，擔心收集的數據未能反映實况，若成效欠佳，不應在8月「夾硬」上馬。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕指定垃圾袋 三無大廈 垃圾徵費 先行先試

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