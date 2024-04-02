1/3三會新丁 何猷亨有份

酒吧業錢雋永冀助地區經濟

錢雋永獲委任為油尖旺北分區委員會委員，他說是首次獲委任為三會成員，過去只在2013年曾任油尖旺區議會的增選委員。他認為，曾參與區議會可更理解政府施政難處，希望未來可作為政府和業界的中間人，為業界向政府表達意見，同時亦希望可服務社區，幫助弱勢社群。

翁金驊盼藉籃球回饋社會

翁金驊獲委任為堅尼地城及石塘嘴分區委員會委員，他向本報表示，自小在中西區長大，退役後擔任教練多時，發現不少青少年需要支援，因此希望可藉着擔任分區會委員的機會，透過籃球在運動層面回饋社會。

部分城中名人、政商界後代今次同獲委任，成三會新丁，包括已故「賭王」何鴻燊兒子何猷亨、商界（第一）立法會議員林健鋒兒子林凱章，二人同獲委任為東區撲滅罪行委員會委員；前香港小姐寇鴻萍的女兒唐貝欣則獲委任為中西區中環及半山分區委員會委員。

鳳凰衛視文大人員獲委

此外，部分新丁有傳媒背景，包括曾任有線新聞總監的李臻獲委任為南區撲滅罪行委員會委員、鳳凰衛視香港台副台長秦玥獲委任為黃大仙西南分區委員會委員、大公文匯全傳媒新聞中心高級編輯王俊傑獲委任為大嶼山分區委員會委員、大公文匯全媒體記者李九歌獲委任為屯門區大興及山景分區委員會委員。