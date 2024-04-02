區議員全入三會 區選敗將八成獲委 狄志遠質疑政治分贓 麥美娟否認政治酬庸

總數2999增兩成 逾半屬關愛隊

有權選出特首選委會及手握區議會選舉提名權的地區三會昨日換屆，今屆共2999人獲委任，較上屆卸任前的2539人增加近兩成，其中977人是新委員；全部委員即日上任，任期兩年。政府強調區議會、三會及關愛隊需互相協作。本報對照上述3個政府地區組織的成員名單，今屆全體470名區議員獲委任進入三會，三會委員中亦有逾半、超過1600人為關愛隊成員。

常缺席會議者多未留任

去年區選落敗者有135人，其中111人成為新一屆三會委員，包括自由黨宋芝齡、被視為開明建制或中間派的實政圓桌莊豪鋒及民主思路葉浚生等，香港新方向4名落選者亦有3人獲委任。多名少數族裔落選者則轉區獲委任，在油尖旺參選的艾歷斯及新民黨白俊達，分別擔任九龍城和灣仔分區會委員。24名區選敗將未獲委任，包括紫荊黨吳振輝、風水師謝敏婷等。

本報去年報道，上屆約2500名三會委員中，109人缺席去年上半年所有會議。當中多人在換屆後未留任，包括莊家彬、陳卓禧、福建中學附屬學校校長徐區懿華、蛋撻王創辦人莊任明等。

政府去年初委任上屆三會委員時，未有按慣例委任時任區議員進入分區會，當局解釋區議員已有充足機會就地區民生事項向政府發表意見，冀委任其他合適者以廣納意見。事隔一年做法改變，民青局長麥美娟昨接受報章訪問時稱，地區治理體系改制後，區議會、三會及關愛隊需發揮協同效應，遂委任全數區議員進入三會。

去年不委區議員以讓位他人

麥：改做法增協同效應

麥表示，因全數區議員獲委任，為免影響其他地區人士參與，故增加三會整體人數。她否認三會是政治酬庸，強調委任條件包括愛國愛港、與政府地區治理理念一致、對地區熟悉程度、服務地區熱誠，當局不會考慮是否曾參選落敗，稱不是落選就能獲委任。

去年區選未能入閘參選的新思維，今次亦未有成員獲委任進入三會。新思維狄志遠批評當局委任大部分區選敗將進入三會，予人「政治分贓」之感，質疑落選者不受選民支持，卻獲政府「補償」。他說新一屆三會仍是建制派主導，是「圍威喂」，失去多元聲音及公信力，又憂慮下屆區選續被建制派壟斷。實政圓桌立法會議員田北辰認為三會委員增加，反映不是「塘水滾塘魚」，沒減少地區人士參與之餘，能容納區議員聲音。曾建議限制具政治聯繫委員數目的他認為，只要具政黨身分的委員佔總數少於一半仍能接受，強調最重要是改善區選提名程序。

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