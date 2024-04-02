美製心臟泵可刺穿心室 醫局：已提醫護遵使用指引

衛署：無相關醫療事件

FDA發出最嚴重的第一級回收警示，指涉事Impella系列多款左側心臟泵可能會造成左心室穿孔或破裂、高血壓、供血不足和死亡，當局接獲129宗嚴重受傷呈報，包括49宗死亡。Abiomed因無呈報相關風險被FDA警告後，去年12月底發出緊急更正通知，提醒用戶手術時小心定位導管，並使用醫學影像輔助。

衛生署回覆本報稱，FDA的警示涉6款左心室輔助裝置，兩款為表列醫療儀器；Impella本地負責人資料顯示，Impella CP有供港，去年至上月22日供應374部予醫院，已通知修正措施，正安排逐步更新說明書。

醫管局回覆稱2018年起引入該裝置，治療有特定臨牀需要的心臟病患者，每年為逾百人治療，無出現相關不良事件；已提醒醫護嚴格執行正確程序及指引，包括透過超聲波確定導管位置。

私院方面，中大醫院回覆稱有3人曾用該裝置並於術後取出，用於輔助高風險及複雜通波仔手術，過程順利且全部已出院，現已停用。聖德肋撒、港怡、司徒拔道港安和荃灣港安稱無用該裝置，其餘8間私院截稿前沒回覆。

心臟科專科醫生曾振峯稱，相同技術的心臟泵暫只有Abiomed出產，急性心衰竭等高危病人的心臟通波仔會不勝負荷，該裝置用作短暫維持供血。他稱醫生一向會用X光和超聲波輔助置入該裝置，若情况穩定會於手術完結前取出，否則會置於心內多一至兩天。他說其他選項包括使用「主動脈內氣球泵（IABP）」，惟效果不太好，更複雜和高危個案則會用創傷較大的體外循環。

梁達智稱，醫生一貫謹慎處理，故穿孔風險不高，且全球相關案例不多，認同毋須停用，只須提醒醫生注意風險。