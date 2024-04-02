父拾荒補家計遭撞斃 單親女兒：自己好無用

71歲死者胡有法，與家人同住於朗河路港頭村。昨日清晨5時許，一輛新界的士沿大棠路往大棠方向行駛，當駛至近深涌村時撞倒胡翁。他腳部受傷，由救護車送往博愛醫院搶救，其後證實死亡。胡翁的家屬昨午帶同水果等祭品，在寓所附近拜祭。

與嗜賭丈夫離婚 未領綜援

父去年來港照顧兩孫

其女兒胡女士透露，數年前與爛賭丈夫離異，自己肩負起照顧8歲女兒及7歲兒子的責任，母親亦有協助，一家未有領取綜援，「我覺得自己有手有腳，我都不想小朋友被人睇唔起」。她本身在美容院工作，惟前年遇交通意外手部受傷，工作量減少。原在內地生活的爸爸，退休前任職地盤，身形瘦削，但一向身體健康，為方便照顧妻女及兩孫，自去年來港。因不忍女兒獨力肩負家庭重擔，故間中拾紙皮幫補家計。

她曾勸父親不用拾紙皮，指自己節衣縮食也勉強可以應付，她引述父親說：「你自己一個女人仔喺香港，完全無錢傍身，個個月都用晒啲錢，小朋友又要補習」，故繼續堅持，每月可額外有數千元收入，幫補每月屋租等逾萬元開支。提及事發經過時她難忍情緒失聲痛哭，「我都覺得自己好無用」，又估計父母當時正推着紙皮去變賣，「我媽媽喺前面聽到砰一聲，返轉頭就見唔到我爸爸」。她稱見到爸爸時，其頭部沒有明顯傷痕，但鼻、口及耳都有血漬，「我都唔知個司機點揸車，直路都可以撞成咁」。

的士司機通過呼氣測試

意外後涉案新界的士車頭凹陷，車頭蓋部分掀起，前方有大灘血漬，而距離的士約10米的行車路，則遺下一架已翻側並載有紙皮的手推車，以及一對拖鞋。該名65歲姓植的士司機通過酒精呼氣測試，事後被帶上警車調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 3800與警方聯絡。