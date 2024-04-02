灣區手記：深圳佳寧娜／文：尚東美

1998年建成的深圳佳寧娜廣場其實與佳寧集團無任何關係，事源早於1986年，佳寧娜酒樓被達成集團收購，達成集團由前全國政協委員馬介璋及弟弟馬介欽成立，原本主要從事製衣業務，後轉攻餐飲、食品製造與零售，以及酒店、房地產開發，因相關業務均以「佳寧娜」之名經營，2013年改名佳寧娜控股（0126）。

為什麼早年北上港人會對深圳佳寧娜印象深刻？一來該廣場是當時深圳少數港式高檔消費場所，二來在皇崗還未24小時通關的年代，港人往返深圳都是經羅湖，當中不少以佳寧娜酒樓為集散地，既有北上的約在酒樓集合，也有三五知己玩樂一晚後，準備一起飲完早茶再返港。

記憶之中，佳寧娜酒樓偶爾有人兜售香港報章，在一份報紙香港賣10港元以下的當年，於佳寧娜就要15元人民幣，如果有馬經版就更貴。都市傳說這些是羅湖海關沒收北上港人的報紙，再輾轉落入賣報人手上，因此不是每天都有，也不是每份都有，亦不一定有馬經版。

隨着深圳經濟西移，關口增多，佳寧娜廣場已不是港人唯一聚腳地。前陣子筆者碰巧要去附近辦事，趁機重遊舊地，雖然酒樓仍在，但曾是高檔品牌林立的商場，現在都是本地服裝店、牙科醫院，至於賣報人，早已隨智能手機的出現而銷聲匿迹。

文：尚東美