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港聞二

灣區手記：深圳佳寧娜／文：尚東美

【明報專訊】年初一套電影《金手指》，再次翻開了當年轟動全港的佳寧案舊帳，亦偶爾有人提起「佳寧娜」這個名字。佳寧娜原是佳寧集團在其灣仔總部佳寧中心（現稱資本中心）內的一間潮州酒樓。對於1990年代末、千禧年代初經常北上的港人而言，佳寧娜這三個字又代表了靠近羅湖口岸的地標建築—深圳佳寧娜廣場。

1998年建成的深圳佳寧娜廣場其實與佳寧集團無任何關係，事源早於1986年，佳寧娜酒樓被達成集團收購，達成集團由前全國政協委員馬介璋及弟弟馬介欽成立，原本主要從事製衣業務，後轉攻餐飲、食品製造與零售，以及酒店、房地產開發，因相關業務均以「佳寧娜」之名經營，2013年改名佳寧娜控股（0126）。

為什麼早年北上港人會對深圳佳寧娜印象深刻？一來該廣場是當時深圳少數港式高檔消費場所，二來在皇崗還未24小時通關的年代，港人往返深圳都是經羅湖，當中不少以佳寧娜酒樓為集散地，既有北上的約在酒樓集合，也有三五知己玩樂一晚後，準備一起飲完早茶再返港。

記憶之中，佳寧娜酒樓偶爾有人兜售香港報章，在一份報紙香港賣10港元以下的當年，於佳寧娜就要15元人民幣，如果有馬經版就更貴。都市傳說這些是羅湖海關沒收北上港人的報紙，再輾轉落入賣報人手上，因此不是每天都有，也不是每份都有，亦不一定有馬經版。

隨着深圳經濟西移，關口增多，佳寧娜廣場已不是港人唯一聚腳地。前陣子筆者碰巧要去附近辦事，趁機重遊舊地，雖然酒樓仍在，但曾是高檔品牌林立的商場，現在都是本地服裝店、牙科醫院，至於賣報人，早已隨智能手機的出現而銷聲匿迹。

文：尚東美

相關字詞﹕深圳佳寧娜廣場 金手指 佳寧娜 灣區手記 大灣區

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