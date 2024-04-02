明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：深目標年底網絡服務領先全球 升級5.5G基站5000個 河套建國際數據專道

【明報專訊】深圳市工業和信息化局3月15日發布《深圳市極速寬帶（內地稱寬頻網絡為「寬帶」）先鋒城市2024年行動計劃》（簡稱《行動計劃》）。文件提出18項工作任務，目標到今年底，基本建成「泛在（廣泛存在）先進、高速智能、天地一體」的新型信息基礎設施供給體系，實現網絡供應和服務水平全球領先。

明報記者 司徒聰穎

《行動計劃》認為，數字經濟可推動現代化產業體系及高質量發展，除了通訊、算力、數據傳輸等直接相關的行業外，低空經濟、車聯網、雲服務乃至公眾常接觸的醫療、體育、文娛及消費服務都會獲益。《行動計劃》首先提出「5G-A引領」。5G-A即比5G更快的5.5G網絡，全市將升級5G-A基站5000個以上，率先在福田中心區、深圳灣超級總部基地等區域建設5G-A規模連片示範區。在「算網融合」方面，提出建設「城市內1毫秒，到韶關樞紐節點3毫秒，到貴安樞紐節點10毫秒」的毫秒級時延圈（韶關和貴安均為國家佈局的「東數西算」算力樞紐）。

《行動計劃》特別提到，在河套合作區深圳園區建設國際數據專用通道，探索跨境數據流通試點，加快推進河套深圳園區取消香港用戶手機長途和漫遊費試點工作，並將推動本地電訊業務資源開放共享和國際通訊設施互聯互通，優化國際互聯網訪問環境。

地鐵地下5G全覆蓋「滿格」

人群集聚場館網絡流暢

事實上，深圳對「極速寬帶先鋒城市」早有佈局。2020年，深圳成為全國首個5G獨立組網全覆蓋的城市，5G基站密度全球第一。2023年2月，深圳市工信局正式印發《深圳市極速先鋒城市建設行動計劃》，並首次寫入深圳市政府工作報告。目前深圳已累計建成5G基站7.5萬個、10G-PON光纖端口40萬個、水電氣物聯網感知終端926萬個，千兆光纖寬帶家庭用戶逾220萬，5G用戶逾1450萬，完成128個試點城中村寬帶網絡整治，實現「同城同網、同網同質」。

深圳市工信局還聯動三大營運商，在8條地鐵線路、8000餘個地下停車場開展「5G覆蓋 信號滿格行動」，在郊野公園、高速公路、海域共計新增站點826個，有效解決邊緣區域覆蓋難點；春繭體育中心、大運中心、國際會展中心等場館超密部署基站設備，實現人群集聚高峰期網絡流暢不擁塞。

街上肉眼盲點 監控屏一目了然

以深圳華強北街道為例，100多處低空城管監控攝像頭實時監測步行街路面情况，一旦發現垃圾異物，從識別事項到反饋專人處理，30分鐘內就能處理完畢。8個AR高空鷹眼可實現40倍變焦、4K高清視像穩定回傳，監測400米以內的街道及路面實况。工人在建築地盤高空作業有否戴頭盔、哪個地方有車輛違泊、哪裏有小販無證經營、消防通道有否堵塞，甚至商戶關店後店內異動等，一些人力肉眼難以覆蓋的盲點，都可在華強北街道智慧指揮中心的大屏上一目了然。

相關字詞﹕5G-A基站 華強北 智慧城市 深圳市極速寬帶先鋒城市 大灣區

上 / 下一篇新聞

區議員全入三會 區選敗將八成獲委 狄志遠質疑政治分贓 麥美娟否認政治酬庸
區議員全入三會 區選敗將八成獲委 狄志遠質疑政治分贓 麥美娟否認政治酬庸
1/3三會新丁 何猷亨有份
1/3三會新丁 何猷亨有份
沙田區選敗將 獲委離島滅罪會
沙田區選敗將 獲委離島滅罪會
美將限港官員簽證 外交部：堅決反制 汪文斌：顛倒黑白
美將限港官員簽證 外交部：堅決反制 汪文斌：顛倒黑白
【日月掠影】1976年5月20日：廉署搜警反黑局 警廉衝突前奏
【日月掠影】1976年5月20日：廉署搜警反黑局 警廉衝突前奏
匯豐廖宜建：投資者盼港定位更清晰 指不少看好內地中長線前景 政府宜多解說
匯豐廖宜建：投資者盼港定位更清晰 指不少看好內地中長線前景 政府宜多解說
會否隨美息降P？ 稱需平衡資金流向及經濟
會否隨美息降P？ 稱需平衡資金流向及經濟
內地經濟復蘇需時 港轉捩點難料
內地經濟復蘇需時 港轉捩點難料
指北都屬投資未來 助「做大個餅」
指北都屬投資未來 助「做大個餅」
試垃圾徵費首日 有商場為商戶執手尾 有指袋太細等問題 環署稱已跟進
試垃圾徵費首日 有商場為商戶執手尾 有指袋太細等問題 環署稱已跟進
三無廈住戶清理房間 指定袋容量不足
三無廈住戶清理房間 指定袋容量不足
浸大辦雲居寺文化展 衞炳江：冀培育了解中華文化人才
浸大辦雲居寺文化展 衞炳江：冀培育了解中華文化人才
父拾荒補家計遭撞斃 單親女兒：自己好無用
父拾荒補家計遭撞斃 單親女兒：自己好無用
美製心臟泵可刺穿心室 醫局：已提醫護遵使用指引
美製心臟泵可刺穿心室 醫局：已提醫護遵使用指引
司機駕毒餐車被截拒查 警噴椒制服
司機駕毒餐車被截拒查 警噴椒制服
復活節檔旅團興旺 港人：深圳消費服務價錢優勝 5天227萬人次離港 餐飲生意跌三成
復活節檔旅團興旺 港人：深圳消費服務價錢優勝 5天227萬人次離港 餐飲生意跌三成
蓮香逆市重開 兼賣手搖茶拓年輕客源
蓮香逆市重開 兼賣手搖茶拓年輕客源
港燈試用機械人 電纜隧道年檢變日檢
港燈試用機械人 電纜隧道年檢變日檢
灣區手記：深圳佳寧娜／文：尚東美
灣區手記：深圳佳寧娜／文：尚東美
【Emily】愚人節出番茄蛋新地 網民話買到 港航設限定「氹你個仔掣」 城巴預告推「雙層核能巴士」
【Emily】愚人節出番茄蛋新地 網民話買到 港航設限定「氹你個仔掣」 城巴預告推「雙層核能巴士」
【Emily】泳灘水質報告 南區最靚 荃灣一般
【Emily】泳灘水質報告 南區最靚 荃灣一般
【Emily】特首去文物展 不忘宣傳弘揚辦
【Emily】特首去文物展 不忘宣傳弘揚辦
【Emily】點搵墮海飛機黑盒 運物局演練片解密
【Emily】點搵墮海飛機黑盒 運物局演練片解密
【Emily】清明思親法會啟壇至周日
【Emily】清明思親法會啟壇至周日