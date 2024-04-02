灣區熱搜：深目標年底網絡服務領先全球 升級5.5G基站5000個 河套建國際數據專道

明報記者 司徒聰穎

《行動計劃》認為，數字經濟可推動現代化產業體系及高質量發展，除了通訊、算力、數據傳輸等直接相關的行業外，低空經濟、車聯網、雲服務乃至公眾常接觸的醫療、體育、文娛及消費服務都會獲益。《行動計劃》首先提出「5G-A引領」。5G-A即比5G更快的5.5G網絡，全市將升級5G-A基站5000個以上，率先在福田中心區、深圳灣超級總部基地等區域建設5G-A規模連片示範區。在「算網融合」方面，提出建設「城市內1毫秒，到韶關樞紐節點3毫秒，到貴安樞紐節點10毫秒」的毫秒級時延圈（韶關和貴安均為國家佈局的「東數西算」算力樞紐）。

《行動計劃》特別提到，在河套合作區深圳園區建設國際數據專用通道，探索跨境數據流通試點，加快推進河套深圳園區取消香港用戶手機長途和漫遊費試點工作，並將推動本地電訊業務資源開放共享和國際通訊設施互聯互通，優化國際互聯網訪問環境。

地鐵地下5G全覆蓋「滿格」

人群集聚場館網絡流暢

事實上，深圳對「極速寬帶先鋒城市」早有佈局。2020年，深圳成為全國首個5G獨立組網全覆蓋的城市，5G基站密度全球第一。2023年2月，深圳市工信局正式印發《深圳市極速先鋒城市建設行動計劃》，並首次寫入深圳市政府工作報告。目前深圳已累計建成5G基站7.5萬個、10G-PON光纖端口40萬個、水電氣物聯網感知終端926萬個，千兆光纖寬帶家庭用戶逾220萬，5G用戶逾1450萬，完成128個試點城中村寬帶網絡整治，實現「同城同網、同網同質」。

深圳市工信局還聯動三大營運商，在8條地鐵線路、8000餘個地下停車場開展「5G覆蓋 信號滿格行動」，在郊野公園、高速公路、海域共計新增站點826個，有效解決邊緣區域覆蓋難點；春繭體育中心、大運中心、國際會展中心等場館超密部署基站設備，實現人群集聚高峰期網絡流暢不擁塞。

街上肉眼盲點 監控屏一目了然

以深圳華強北街道為例，100多處低空城管監控攝像頭實時監測步行街路面情况，一旦發現垃圾異物，從識別事項到反饋專人處理，30分鐘內就能處理完畢。8個AR高空鷹眼可實現40倍變焦、4K高清視像穩定回傳，監測400米以內的街道及路面實况。工人在建築地盤高空作業有否戴頭盔、哪個地方有車輛違泊、哪裏有小販無證經營、消防通道有否堵塞，甚至商戶關店後店內異動等，一些人力肉眼難以覆蓋的盲點，都可在華強北街道智慧指揮中心的大屏上一目了然。