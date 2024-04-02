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港聞

港聞二

內地經濟復蘇需時 港轉捩點難料

【明報專訊】內地去年新冠疫後復蘇亦未如理想，匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建認為，今年經濟好轉速度不會太快。展望今年經濟環境，廖宜建表示包括香港在內，全球經濟環境存在不確定性，包括美國通脹數據和利率、全球大型選舉年、中東和烏克蘭等地緣政治問題。

他續稱，內地經濟需要較多時間漸漸復蘇，房地產需求的缺口或需較多時間填補。「有分析指內房及相關產業佔內地經濟約20%至25%，新經濟、可持續經濟產業的規模可能只能填補單位數。」他認為需要內地消費者和中小企業回復信心，較難判斷香港經濟何時會到轉捩點。

指內地處轉型陣痛 成本優勢仍大

中國經濟近年增速持續放緩，經濟增長目標由10年前「保七」至近兩年降至「保五」，有意見認為內地經濟放緩有人口紅利減少等結構性因素影響，看好新興市場的資金，轉至印度、東盟等增長更快的經濟體。廖宜建指內地經濟不能再依靠房地產價格不斷上升，目前經歷轉型過程的陣痛，有外資改到印度、東南亞市場，不過外資對內地中長期發展有信心。

廖宜建指出，因為內地市場規模龐大非常吸引，即使4%至5%的增速，也是不少國家的總和。另外，內地多年來在物流、營運等方面作好部署，有助產業更大規模增長，過去外企推行「中國+1」，即在內地以外多設立一個生產地時，發現不少國家產能都有限制，內地在成本效益上仍有很大優勢。他認為，內地在疫後整體對外開放的步伐明顯加快，從國際航班班次增加、海外旅客取得簽證加快等安排可見一斑。

（香港怎麼辦）

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