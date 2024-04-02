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港聞

港聞二

會否隨美息降P？ 稱需平衡資金流向及經濟

【明報專訊】美國聯儲局今年料將進入減息周期，匯豐環球研究預測，美國降息在6月開始，全年累降0.75厘。匯豐在調整本港最優惠利率（P）方面有領導地位，對於如何決定是否跟隨美息下調，匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，除了考慮美元的「購買力平價（PPP）」，亦會觀察市場有否資本流出；例如過往有一段時間，港元利率低於美元但沒有資金流出，便會有空間讓銀行界考慮如何更能支持實體經濟。

廖宜建表示，調整港元最優惠利率前會充分考慮各項因素，包括宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢、對本港經濟的影響、貸款人負擔能力，以及存戶的利益。他們會在避免因為美元利率較高，令所有資金流向美元資產，以及符合香港經濟的實際成本之間作平衡。對於會否完全跟隨美國減息的時間，他指各種方案都會考慮。

2022年開啟本輪加息以來，聯儲局累計加息5.25厘，本港最優惠利率累升0.875厘，不過新做按揭實際利率，則由2022年的1.5厘，上升2.625厘至現時的4.125厘。融資成本較受港元拆息影響，3個月拆息在去年11月最高曾見5.73厘的近23年高位，去年本港銀行貸款總額按年計下跌3.6%，其中在香港境外使用貸款總額下跌達10.4%。

事實上，美國降息本身也有不確定性，廖宜建指出，美國通脹在3%水平甚具韌性，全球地緣政治局勢不穩定，如紅海航道受阻等因素，反映在通脹上更難回落。另內地最近數年經濟較平靜，全球通脹放緩受惠於中國出口成本下降，不過若內地經濟節奏加快，推高商品、石油等需求，或有可能推遲美國通脹下降。匯豐預測，2025年美國將再降息0.75厘，聯邦基金利率明年底降至3.75厘至4厘區間。

料美息降至3厘 助港股吸金

港股市場在高息環境下表現沉寂，業界正在研究提升流動性措施。廖宜建認為，新股市場可以更多元化，吸引新經濟行業上市，增加活動激活市場，不需太介懷價格波動，或太多新股供應壓低價格；這些公司即使價和量較低，但它們進入公開市場，有資金可以擴大業務發展，同時透過香港資本市場，幫助私募基金、創投基金等加快公司價格發現（price discovery）的速度。他又認為，美息若降至3厘至3.5厘水平，以目前港股只有約8倍市盈率，更有空間吸引投資者入市，隨着港股出現上升動力，將吸引更多資本流入。

（香港怎麼辦）

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