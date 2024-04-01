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舉報濫用公屋需具名面談 獎金3000冀年內推 25萬租戶明起申報資產

【明報專訊】房屋署去年10月要求首批約8.8萬個未住滿10年的公屋租戶申報居住情况及資產。房屋署長羅淑佩表示，明日（2日）將向約25萬個已住滿10年的公屋戶派發第二輪資產申報表，有關人士須在5月31日或之前交表。她提到，車輛是檢視住戶資產的線索，並透露已掌握一些車主身分、車輛年份和轉手次數。她亦冀今年內推出獎賞計劃，鼓勵市民舉報濫用公屋。

羅淑佩昨在無綫《講清講楚》強調，獎賞計劃將要求舉報具名、署方與舉報人面談，成功發出收樓通知才有獎賞，以防市民濫報，並稱會參考「好市民獎」，獎金約3000元。被問到現時政府財政一般、獎勵計劃能否持續，她認為建屋成本十分昂貴，如果「一個小小的獎勵」能令署方收回被濫用公屋，「這筆生意做得過」。

藉車價查資產 加強巡停車場

羅續說，車輛是資產之一，向來要申報，雖受折舊價、二三手車價錢不一等情况影響，但仍是很好的線索，以檢視住戶資產是否超標，署方將加強巡查轄下停車場。她特別指出，入伙年期較長的屋邨由於租金較便宜，租戶生活穩定，有積蓄買車並不奇怪，但若在新屋邨出現較昂貴的車，甚至有「中港牌」，很可能屬濫用公屋者。署方將重點調查該些個案，並透露已掌握一些車主身分、車輛年份和轉手次數。

她亦表示，會積極考慮抽查正在輪候公屋的申請人，調查資產、輪候期間資產有否增加以致不符合資格，如情况屬實，署方會把該人從輪候名冊剔除。她提醒虛報最高可被罰款5萬元及監禁6個月，罰則也適用於申請輪候公屋時申報的資料。

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