纖維肌痛無法醫 治療紓痛減不適

病徵涵牙齒磨蝕 消化不良

張志偉說，纖維肌痛症是一種慢性、廣泛的肌肉骨骼疼痛，估計約5%至7%人口受影響。醫學界暫未能確認病因，普遍相信因大腦中樞過度敏感引起，亦與遺傳、免疫問題和發炎有關。診斷方面，他指通常透過排除其他疾病確診，一般而言，若出現廣泛雙側肌肉骨骼疼痛超過3個月並有勞損，無其他病因，即有可能患上該病。

約7%人患病 未知病因

張稱該病無法根治，部分患者或偶有好轉後復發，亦有人會受病徵困擾一生；醫生主要會持續處方止痛藥如抗憂鬱藥，有需要會考慮「觸痛點注射（trigger point injection）」和注射麻醉藥「利多卡因（lignocaine）」，亦會轉介心理學家等照顧情緒問題。

牙醫倡跨科治理 公院最佳

牙醫學會卸任會長王志偉指出，因纖維肌痛症求醫的牙科病人「非常罕見」，認為該病或導致牙骱問題並影響咬合，相信病人Angel情况需要跨專科處理，一般私家牙科診所或牙科「街症」難處理。他認為對Angel來說，公院屬最好的醫療途徑，稱她獲安排本月到聯合醫院口腔頜面外科應診是好消息，口腔頜面外科包含多個範疇，料能處理其牙骱、咬合及磨蝕問題。