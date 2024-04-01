被診斷厭食症住精神病院 親友誤解「看不見的病」

「可唔可以話係誤診呢？」Angel談起往事時突然自問。2008年，她出現痛症，進食有困難，又因家庭變故及人際關係情緒低落，體重驟降，很快被診斷為厭食症，需入住青山醫院。她說醫院治療唯一目標是「短時間泵肥我」，每次吃飯不可超過15分鐘、不同體重數字代表不同的可外出時間，如此種種，反而令她更厭惡食物，亦患上創傷後遺症（PTSD），多場噩夢都是「被人綁回醫院」。

指治療目標「泵肥我」

反致厭惡食物患PTSD

厭食症的診斷，令部分親戚將Angel生病原因歸咎到她身上，怪她盲目減肥，也不理解纖維肌痛症，以為只是普通牙患。在青山醫院治療一事被同學知道後，她受盡挖苦與嘲笑，「去屯門會畀人話係咪返屋企」，漸漸沒了朋友。她斷斷續續在醫院治療，直到2019年寫了許多信，轉介給另一位精神科醫生診治。

從前愛吃 現看「吃播」止癮

提起這段經歷時，Angel不停掉眼淚，自言其實很喜歡吃東西。她找到生病前的相片，臉圓圓，笑起來有兩個酒窩，但如今「食嘢」已成「酷刑」。每當想吃東西，她會找網上「吃播」片段，看着他人吃炸雞、麥當勞，想像食物的味道。

Angel苦笑道，四處求診過程中受了許多白眼，聽過數次私家診所職員說「落閘啦，攞綜援點夠錢畀」。每次吃東西，她像用盡全部力氣支撐牙齒，有時甚至萌生自殺念頭，每日醒來就思考吃什麽藥、如何吃東西、為什麼生存。不過，身邊也有一個個好人給了她堅持的理由——她說自己就像「跌跌撞撞的番薯」，被扶着向前，在絕望與希望之間反覆往返。

親述己况 盼喚基層支援關注

訪問那天，Angel數次情緒崩潰，最後哽咽說希望自身經歷能讓更多人知道「看不見的疾病」，關注到基層牙科支援嚴重不足。