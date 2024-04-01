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【Emily】波輕唔使跳 輕排球推廣長者

【明報專訊】香港教育大學同香港輕（氣）排球總會噚日舉辦本港首屆「長者輕排球比賽」決賽，共有17隊逾170名健兒參加，年齡介乎55至75歲。現場球來球往，長者表現活力，氣氛熱鬧，首5名勝出隊伍可以喺7月同來自深圳及南昌嘅參賽隊伍打總決賽。負責活動嘅教大健康及體育學系副教授梁家文同Emily講，希望透過比賽向長者推廣輕排球，話研究發現有助鍛煉上肢肌肉力量同心肺功能等。

噚日決賽誕五強 將與內地隊較勁

梁家文介紹，輕排球較一般排球大同輕身，喺空中嘅時間會長啲，且排球網較低；所以長者打波時唔止唔會手痛，反應慢啲都可以接到波，亦唔使跳起打，令初學者易啲上手。佢又提到，有研究發現長者運動量低，原因包括欠缺有比賽性嘅項目，希望有新運動選擇，而輕排球就啱晒佢哋要求。

今次輕排球比賽獲大學教育資助委員會資助，係教資會「研究影響基金」下「促進香港和中國大陸健康老齡化—輕排球推廣」研究計劃一部分。項目由2019年開始，為期5年至今年。梁家文話已喺香港舉辦咗72個長者輕排球班，有約900人參加；深圳同南昌則有17個班，約600人參加，三地共培訓逾300名長者輕排球指導員。

對於未來計劃，梁家文賣關子話好快會再有「大搞作」，另會積極搵新資助延續項目，讓更多長者受惠。

相關字詞﹕香港輕（氣）排球總會 香港教育大學 輕排球

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