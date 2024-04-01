【Emily】波輕唔使跳 輕排球推廣長者

噚日決賽誕五強 將與內地隊較勁

梁家文介紹，輕排球較一般排球大同輕身，喺空中嘅時間會長啲，且排球網較低；所以長者打波時唔止唔會手痛，反應慢啲都可以接到波，亦唔使跳起打，令初學者易啲上手。佢又提到，有研究發現長者運動量低，原因包括欠缺有比賽性嘅項目，希望有新運動選擇，而輕排球就啱晒佢哋要求。

今次輕排球比賽獲大學教育資助委員會資助，係教資會「研究影響基金」下「促進香港和中國大陸健康老齡化—輕排球推廣」研究計劃一部分。項目由2019年開始，為期5年至今年。梁家文話已喺香港舉辦咗72個長者輕排球班，有約900人參加；深圳同南昌則有17個班，約600人參加，三地共培訓逾300名長者輕排球指導員。

對於未來計劃，梁家文賣關子話好快會再有「大搞作」，另會積極搵新資助延續項目，讓更多長者受惠。