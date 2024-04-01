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灣區熱搜：囑有意北上者棄「大香港」思維

【明報專訊】大灣區融合已成趨勢，翠華集團中國區行政總裁唐一瀚早於1992年便北上發展，至今逾30年。他說內地社會2001年出現一個明顯轉折點，中國加入世貿、申辦奧運成功，成為未來「提速」發展的動力引擎。由於內地市場發展多元化，他建議港人保持開放心態了解各城市，除考慮北上就業或創業者，即使僅是短期到當地消費，亦是接觸或探索了解內地社會的一部分。

北上生活及工作逾30年的唐一瀚稱，1990年代內地發展較緩慢平穩，後來「急速起飛」，現時在數字化、創新科技等領域更勝香港。他認為大灣區一線城市如廣州、深圳等生活配套已相當完善，不論教育抑或生活環境都逐步接近香港，更由於地域廣闊，空間感較高，有些方面會更勝香港。整體而言，他相信港人在內地生活適應難度不大。

生活易適應 薪酬存差距

唐一瀚的家庭於2021年從香港移居廣州，其妻原於養和醫院工作，移居廣州後即在廣州和睦家醫院任職顧問。他稱因兩者均為私家醫院，妻子很快便適應當地工作文化，唯一需調整的是薪酬，因兩地生活水平不同，個別專業工作在內地薪酬架構上仍有較大差距。

學校方面，唐稱港人學童以往較難入學情况已明顯改善，主因是「港澳子弟班」及港澳子弟學校的政策出台。他又以家長身分分享道，「其實全世界好嘅學校都難入」，內地學府競爭亦同樣非常激烈，其5歲兒子目前正就讀國際學校作為過渡，期望未來也能到港澳子弟學校升讀小一。

唐一瀚寄語有意北上發展的港人，大灣區內地城市機遇處處，不妨保持開放心態，利用北上消費、到內地公幹等機會，先從自身方面接觸了解；若已決定便要盡力接受和嘗試融入，放下「大香港」心態，虛心請教及學習，從長遠及整體發展考慮。

相關字詞﹕教育 醫療 經濟 翠華 大灣區

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