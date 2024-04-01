灣區熱搜：稱國內同業競爭劇創新多 外輸勢衝擊各地 餐飲組織：港如試金石 助內地食店出海

【明報專訊】本港去年起掀出一陣北上消費熱潮，本地餐飲業叫苦連天。翠華集團（1314）中國區行政總裁兼穗港澳餐飲業促進中心發起人唐一瀚接受本報專訪稱，內地餐飲競爭意識激烈，不但服務追求卓越亦不斷創新，「出海」至全球時亦必衝擊當地同行，港企若不提升則會首當其衝。他亦認為，香港市場面向世界，能擔當「轉換插」角色，測試企業經營模式的可行度，可作為內地企業進軍海外前「試水溫」的必經路。
明報記者 區慧盈
港營運模式近外國 倘站穩利揮軍
唐一瀚說，香港屬大灣區一部分，除與內地城市同根同源，亦具國際視野，成為不少內地餐飲業進軍海外的踏腳石。他指出，有別於內地城市，香港成本結構及營運模式較接近外國，不少內地企業傾向先「走出港澳，再走上國際舞台」。唐解釋，內地企業一下子跳出外國「唔係唔得」，但若以連鎖餐飲為例，其標準化經營模式若複製至香港仍能生存，便可證明能力足夠，日後擴展至歐美等市場亦較易適應。他舉例，茶飲品牌「喜茶」於2018年底進軍香港，至去年正式揮師海外如英國倫敦等；亦有內地餐廳如「太二」酸菜魚先在新加坡開店再來港，但這樣的例子較少。
有見及此，唐一瀚去年應廣州市工商聯邀請，成為穗港澳餐飲業促進中心發起人之一，旨在提供機會促進交流，讓有意進軍內地的港企或進軍香港的內企彼此接觸。企業代表除可提出問題，亦會講解成功及失敗的案例，以讓企業進一步認識兩地市場。唐自已亦曾分享連鎖餐飲經營模式。
港餐飲要提升 否則遭市場淘汰
談及本港餐飲業苦况，對比內地同業的發展，唐一瀚表示，內地餐飲文化「很捲」（內捲，即競爭激烈），不斷有新業者加入，餐廳需無間斷調整自己，每日思考「如何做得更好」，尤其服務意識方面。他分享，內地早已邁入數字化年代，不少顧客會先關注如「大眾點評」平台的留言才選擇餐廳，故每個顧客都如米芝蓮評委般的「神秘顧客」，餐廳需不斷提升品質及服務。唐認為，正因內地餐飲要求高，對全球餐飲業均有影響，而鄰近的香港首當其衝，提升自我成為香港餐飲業唯一出路，否則只會遭市場淘汰。
即使是2009年已北上內地發展的翠華集團，亦面臨同樣難題。去年11月，翠華公布截至2023年9月30日為止6個月的中期業績，相較上一個回顧期間，集團於內地收入升35.3%至2.3億港元，香港收入則僅按年升7.2%至2.6億港元。當時翠華稱，餐飲市場仍具有一定挑戰和機遇，並正密鑼緊鼓重塑「翠華」品牌，準備以全新形象回歸中環的黃金地段。
至於內地方面，唐一瀚透露，翠華品牌定位為品味及文化，日後會從兩方面入手，包括優先於大灣區城市核心區開設旗艦店，並於全中國內地各機場增設翠華Express。他說，前者期望能讓顧客了解港式茶餐廳，除滿足顧客食物要求外，亦可認識本港文化，成為一種享受。至於後者，則屬遠期目標，目前不設時間表，亦不會「為開而開」，但期望透過Express滿足顧客於機場快速進食的需求。