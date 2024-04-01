灣區熱搜：稱國內同業競爭劇創新多 外輸勢衝擊各地 餐飲組織：港如試金石 助內地食店出海

明報記者 區慧盈

港營運模式近外國 倘站穩利揮軍

唐一瀚說，香港屬大灣區一部分，除與內地城市同根同源，亦具國際視野，成為不少內地餐飲業進軍海外的踏腳石。他指出，有別於內地城市，香港成本結構及營運模式較接近外國，不少內地企業傾向先「走出港澳，再走上國際舞台」。唐解釋，內地企業一下子跳出外國「唔係唔得」，但若以連鎖餐飲為例，其標準化經營模式若複製至香港仍能生存，便可證明能力足夠，日後擴展至歐美等市場亦較易適應。他舉例，茶飲品牌「喜茶」於2018年底進軍香港，至去年正式揮師海外如英國倫敦等；亦有內地餐廳如「太二」酸菜魚先在新加坡開店再來港，但這樣的例子較少。

有見及此，唐一瀚去年應廣州市工商聯邀請，成為穗港澳餐飲業促進中心發起人之一，旨在提供機會促進交流，讓有意進軍內地的港企或進軍香港的內企彼此接觸。企業代表除可提出問題，亦會講解成功及失敗的案例，以讓企業進一步認識兩地市場。唐自已亦曾分享連鎖餐飲經營模式。

港餐飲要提升 否則遭市場淘汰

談及本港餐飲業苦况，對比內地同業的發展，唐一瀚表示，內地餐飲文化「很捲」（內捲，即競爭激烈），不斷有新業者加入，餐廳需無間斷調整自己，每日思考「如何做得更好」，尤其服務意識方面。他分享，內地早已邁入數字化年代，不少顧客會先關注如「大眾點評」平台的留言才選擇餐廳，故每個顧客都如米芝蓮評委般的「神秘顧客」，餐廳需不斷提升品質及服務。唐認為，正因內地餐飲要求高，對全球餐飲業均有影響，而鄰近的香港首當其衝，提升自我成為香港餐飲業唯一出路，否則只會遭市場淘汰。

即使是2009年已北上內地發展的翠華集團，亦面臨同樣難題。去年11月，翠華公布截至2023年9月30日為止6個月的中期業績，相較上一個回顧期間，集團於內地收入升35.3%至2.3億港元，香港收入則僅按年升7.2%至2.6億港元。當時翠華稱，餐飲市場仍具有一定挑戰和機遇，並正密鑼緊鼓重塑「翠華」品牌，準備以全新形象回歸中環的黃金地段。

至於內地方面，唐一瀚透露，翠華品牌定位為品味及文化，日後會從兩方面入手，包括優先於大灣區城市核心區開設旗艦店，並於全中國內地各機場增設翠華Express。他說，前者期望能讓顧客了解港式茶餐廳，除滿足顧客食物要求外，亦可認識本港文化，成為一種享受。至於後者，則屬遠期目標，目前不設時間表，亦不會「為開而開」，但期望透過Express滿足顧客於機場快速進食的需求。