環境局綠色運輸資助 機構擁共同董事有限制

根據現行規定，上述推廣及研究資助計劃的申請機構須為非牟利機構，以及是按《社團條例》、《公司條例》、《稅務條例》、《教育條例》等註冊的組織、公司、慈善機構等，但未見提及關於申請機構的董事或負責人員的規定。

工貿署基金 「相近商業登記」視關連企業

翻查政府其他資助計劃的申請指引，發現部分計劃會對申請機構董事施加限制，例如環境及生態局轄下資助運輸業試驗和應用綠色創新運輸技術的「新能源運輸基金」，其申請資格中提及，若擁有共同董事的申請機構同時就同一類型的技術提交申請，基金督導委員會只會考慮其中一項申請，若涉不同類型技術則可分別提交申請，申請人須提供其董事或股東的補充資料。工業貿易署「中小企業市場推廣基金」的申請指引亦提及，擁有「相近商業登記資料（例如股東／董事等）」的申請企業，會被視為關連企業，累計資助額會合併計算。

江玉歡：最重要申請時披露董事資料

狄志遠：涉公帑須有更高透明度

議員對資助計劃是否應向申請機構董事施加限制有不同意見。選委界議員江玉歡以今次事件為例，指在港熟悉《憲法》和《基本法》的人不算多，不少機構會邀李浩然加入，他出任董事不等於擁有該機構，認為最重要是機構申請時有否向政府披露其董事資料，亦冀政府培訓更多相關專家和人才。

社福界狄志遠則認為，涉及公帑使用，必須有更高透明度和交代，公司董事屬機構決策人之一，在機構有一定角色，政府批核撥款時應考慮董事之間的關係。