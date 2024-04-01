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區議員議辦全數開張 有稱家俬未到不礙服務

【明報專訊】新一屆區議員開設辦事處的限期昨日屆滿，民政事務總署表示，470名區議員全已如期設立地區辦事處。有區議員指房屋署較遲分配旗下單位，希望政府日後就特殊情况能酌情處理。

張琪騰：上屆交吉遲致時間趕急

民政事務總署早前表示截至上月15日，仍有203名區議員未開設議辦，最終全部區議員在昨日限期設立辦事處。民建聯觀塘委任區議員張琪騰的辦事處設於油塘高怡邨，上周正式啟用。他說籌備時間較趕急，解釋上屆議員於去年12月卸任，部分人需時清理，延遲一兩個月交還單位，待房屋署分配後，今年2月底他才簽約。

張指出，其議辦之前空置逾3個月，電表中止使用，重新申請後始能裝修。他認為開設議辦的期限合理，惟遇上個別情况，例如之前租戶較遲「交吉」，希望當局能酌情處理。

民建聯西貢委任區議員莊雅婷租用將軍澳一個商場單位開設議辦，即使家俬未送到，仍決定趕在限期前開張。她認為即使辦事處只有一張摺枱，也無礙服務市民，希望爭取盡快投入服務。新民黨屯門地委界區議員甘文鋒同樣未有家俬先開放議辦。他說非單純因為限期將至，「有張枱、有張櫈，（居民）便入來講有什麼要幫手」。

屯門委任區議員陳孟宜亦在限期前於屯門良景邨開設議辦，其夫、前教育局長吳克儉亦現身開幕禮。

原址維修需跨區設辦 李耀斌：可電話求助

另外，大埔區當然議員李耀斌的議辦設在沙田石門鄉議局大樓，並非位於大埔區內。他解釋，議辦原本設在鄉委會辦事處，但由於天花嚴重剝落需要維修，所以暫時遷往鄉議局大樓，對於居民要跨區求助，他強調可透過電話聯絡。

相關字詞﹕區議員履職監察機制 區議員 區議會

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