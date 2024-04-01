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港聞二

城大擬撤會長當然校董席 候選學生會斥改組欠諮詢

【明報專訊】城市大學校董會上月通過改組方案，建議廢除「學生會會長」的當然席位，改由本科生互選產生一名學生代表，再由校董會委任。城大昨表示，改組建議可令本科生在校董會獲「更廣泛的代表性」，又強調已「廣泛諮詢本科生群體」。城大學生會臨時行政委員會署理會長林奇峰反駁稱，校董會改組事關重大，大學卻不曾知會全體學生，批評校方做事「倉卒、草草了事」。

城大：看齊其他院校 已諮詢本科生

各資助大學的校務委員會及校董會的學生代表席位，目前只有城大及浸大由學生會會長出任（見表）。城大昨回覆稱，校董會在3月21日會議已審議並通過改組方案，不再沿用「學生會會長」擔任當然校董的做法，改由「從本科生中選舉產生並獲校董會委任的一名本科生」作為代表，方案稍後將經教育局交立法會審議。

城大續稱，改組方案令本科生在校董會改組後獲得更廣泛代表性，亦「與大部分教資會資助院校的做法看齊」，又稱會沿用研究生代表的選舉方式，歡迎所有合資格的城大本科生參與，並強調「有關建議早前已經過廣泛諮詢本科生群體」。

現學生校董：不少學生不知改組

身兼城大學生校董的林奇峰表示，校方去年底在校董會提出改組方案，至今「沒有進行一個完善的諮詢」，甚至不少城大學生對校董擬改組校董會毫不知情。他說，學生會曾兩次向大學申請場地辦諮詢會，惟均遭校方以學生會非學生發展處轄下組織為由拒絕，認為「如果學校真是關注學生利益，（諮詢）自然會做得更好」。

城大學生會將於本月舉行換屆選舉，候選內閣「明夷」會長楊銘宇表示，現行機制下學生會會長可在校董會得悉學校政策、資源走向，「可第一時間反映給同學知道」，擔憂改組後的學生代表不再履行有關職責。他亦質疑校方在校董會通過改組方案前不曾諮詢全體學生，亦從未公布涉本科生代表的選舉細則，「令人懷疑（城大）是否真的想聆聽學生聲音」。

楊銘宇又稱，城大近年相繼停止為學生會代收會費、要求學生會遷出校園，到現時廢除學生會會長在校董會的當然席位，均反映大學正扼殺學生會的存在空間，「令城大學生不再認識我們，或者令我們代表同學發聲的機會更加少、更加困難」。他稱，若順利當選，將製作校董會改組方案的「懶人包」，並趁立法會改組前盡量收集學生意見，向校董會反映，但認為學生對抗學校的困難太大，「始終話事權仍在大學手上，學生會亦只有一席」。

此外，浸大去年12月亦提出改組校董會，建議削減8名校內校董，增一名校外校董，使校外校董佔比由目前的一半，增至逾三分之二（68%）；另建議廢除學生會會長必然出任校董的做法，改由全日制本科生互選產生。

相關字詞﹕浸大校董會 城大校董會 城大學生會

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