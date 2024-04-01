過去一年向外融資 市建局：反應十分正面

不排除招標續高買低賣 研縮流程加快資金回籠

韋志成昨發表網誌稱，現時社會經濟及樓市狀况仍未趨向穩定，不排除往後一段時間推出招標的項目會出現「高買低賣」，影響市建局財務情况，故已制定策略應對，包括以「跨項目補貼」、「跨地區補貼」和「跨時空補貼」模式，為有可能虧蝕的項目提供補貼，確保可以如期推出。他提到大部分早年收購的項目為市建局帶來一定盈餘，至今累積的總盈餘約370億元，將保留及用作推行其他重建項目。

他續稱，市建局一年多前預見現金流短缺時，已展開向外融資所需的前期準備工作，目前已接觸多間金融機構，並構思融資所需的工具、額度和年期等。他形容市場對市建局融資計劃反應十分正面，預計具體的工作將在第三季展開。他亦透露會研究如何縮短收購流程，期望加快業戶遷出單位，以便項目地盤能早作準備，在合適時間推出招標，令資金盡早回籠。

提升招標意欲方面，韋志成稱，市建局會研究特定的招標策略，例如較大規模項目在現金流狀况容許的前提下，容許發展商以分期付款或較為靈活的付款方式，又或其他分紅等形式，吸引不同規模的發展商參與；另研究簡化招標條款及與發展商分工，創造「混合」發展模式。

韋志成表示對前景感正面，市建局已未雨綢繆，做好多方準備，以面對未來經濟環境的挑戰。