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見山結業數百人送別 市民嘆時代轉變

【明報專訊】位於上環半山的見山書店昨日結業，歷經六個寒暑的歲月畫上句號。見山書店昨發帖文表示，「結束的是書店，不會結束的是我們一起的時光」。有市民帶同下一代見證「時代的轉變」，感慨獨立書店被針對。中大政政系副教授周保松說，見山同時經營出版、辦文化活動，見諸海外亦很罕見，其結業是香港「很大的傷口」。

周保松：罕見出版兼辦活動

結業是港很大傷口

2018年開業的見山書店昨日結業，數百人把握最後機會購買書籍、拍照留念，將小店擠得水泄不通。眾人傍晚見證店內關燈，鼓掌送別。去年底宣布將結業時，見山表示屢遭匿名投訴，收到多個政府部門來信「檢控」，對於結業原因和感受，店主陳莘堯昨日不願多談，稱沒有特別不捨。

見山出售的書籍涉獵社會時政，近年經常舉辦分享會，部分民主派人士曾為嘉賓。市民羅先生認為見山象徵本港出版自由，感慨「講政府不准你說的話，出版他們不喜歡看到的東西，你就不能生存了」。他專程帶同年幼女兒前來見證，「她們未有感受，等她們有這個記憶，將來可以講到有這個地方、香港發生過什麼事」。

見山門外放着幾棵蘭花，72歲的Jenny說是她親自挑選送贈，讀者送上小禮物、店長泡茶與大家閒聊是見山的日常，她形容這裏是個親切的大家庭，臨別在即不禁潸然淚下。見山不時舉辦小型音樂會、藝術展等，Jenny稱曾欣賞古琴演出、聽過大學教授談唐詩，「如果不是認識見山，我不會得到這些享受和知識」。

多名學者、政界及藝文界等人士昨亦到場，包括立法會前議員吳靄儀、大律師公會前主席石永泰、填詞人周耀輝、歌手黃耀明等。中大政政系高級講師蔡子強對見山結業感可惜，形容書店是讓人「唞氣」的空間，也帶着「香港以往有的自由、多元氣息」。他說書店面對大量匿名投訴後結業，反映香港再無機會恢復昔日多元並存的空間，「都不是搞遊行示威，現在連一個買本書、見下面、傾下偈的地方都沒有了」。關心本港書店發展的周保松認為見山經營經驗十分寶貴，對於香港社會再沒空間容納見山感到憤怒，「做出版、各種各樣的文化活動，開創了很重要的文化實驗，是之前的獨立書店未試過」。

周耀輝：閂一個或另一個出現

吳靄儀說6年前也未有見山，「人是有創造能力，所以今日不是悲傷或沉重的日子」。周耀輝相信香港有生命力，「閂了一個，可能有另一個出現」。

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