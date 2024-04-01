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戒毒男疑西貢失足墮崖亡 晨曦會：早上失蹤 原因待查

【明報專訊】西貢伙頭墳洲一名戒毒中心院友昨日疑散步期間失足墮崖，頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方到場調查，案件列作屍體發現案處理，初步相信死因無可疑。戒毒中心的營辦機構晨曦會回覆查詢時證實相關消息，稱已即時聯絡死者家屬，事故原因仍在調查。

疑失足墮崖的59歲男子姓黎，昨早8時許，警方接報指黎懷疑從約10米高的石崖墮下，頭部嚴重受傷昏迷。政府飛行服務隊曾派出直升機到場協助，救援人員即場證實事主已死。事發後，數名警員在西貢對面海水警基地登上水警輪，前往現場調查，其間水警使用水上電單車協助行動。初步調查顯示，事主全身多處受傷，懷疑在上址散步期間失足墮崖，案件列屍體發現，其死因仍待驗屍確定。

據悉事主有吸毒習慣，且有精神病紀錄，去年在觀塘區干犯一宗盜竊案件，其後被判入住戒毒中心一年。據了解，事主日常主動參與中心活動，甚少與別人交談，亦無與人結怨。前晚約10時半，職員查看他在睡房，並無異樣，直至昨早6時半，發現事主不在睡房，遂四處搜尋，其後發現他倒臥於院舍約200米外的斜坡，職員報警求助。

據悉事主少交談 無結怨

晨曦會回覆本報查詢表示，該學員自去年8月入住晨曦島福音戒毒中心，昨早約6時半起牀時已不見蹤影，懷疑他未經允許下外出，但事故原因仍待調查。中心稱會加強保安及相關安全措施，並會協助疏導其他學員情緒。中心已聯絡死者家屬，處理後事安排。

資料顯示伙頭墳洲四面環海，靠船出入；島上晨曦島福音戒毒中心專為男性吸毒者提供戒毒服務，學員均須接受為期一年的福音戒毒療程，並於首9個月入住該中心。除緊急醫療事故之外，療程期間學員不可擅自離島。

相關字詞﹕伙頭墳洲 西貢

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