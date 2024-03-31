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港聞

港聞二

44年澳門賽馬跑最後一場 舊員工懷緬馬車賽

【明報專訊】澳門繼2018年停辦賽狗，澳門賽馬會因連年虧損，約44年歷史的澳門賽馬昨晚於驪歌中落幕。澳門賽馬會昨發稿，感謝澳門政府、市民、馬迷、馬主、會員及合作伙伴多年支持。氹仔馬場昨舉行最後一日賽事，不少馬迷及旅客特意到場見證歷史一刻，有「老馬迷」嘆可惜。有馬會舊員工稱，1980年首場馬車賽至今仍歷歷在目，冀澳門當局考慮重新發展澳門賽馬行業。

1989年何鴻燊領導集團收購

前身是澳門賽馬車會的澳門賽馬會，在1989年由何鴻燊領導的集團出資收購。澳門賽馬會昨午12時半起舉行最後14場賽事後，由澳門賽馬會賽馬事務總監葉俊榮、營運總裁杜浚斌等高層代表頒發賽事獎項作結。

氹仔馬場昨午起大批人入場，氣氛熱烈，每當馬匹臨近終點準備衝線，大批觀眾振臂高呼。不過場內不少設施已丟空，地下看台共68個投注窗口只開放11個，停運窗口後堆疊了枱櫈、投注彩票等雜物；看台昨並未坐滿，部分座位損毁未有修復。

來自香港，71歲的余先生自稱「老馬迷」，對澳門賽馬告終感可惜，指在澳門觀賽馬20多年，以往「跑完馬去賭狗、很過癮」，惟澳門賽狗及賽馬6年內先後告終，日後未必再常到澳門。他說，澳門賭場入場門檻較高，認為賽馬更適合像他這類草根階層。來自深圳的陳先生說自己是「00後」，以往只看電視播放賽馬，昨特意前來現場觀賞，認為澳門賽馬結束，是為一個時代畫上句號。

澳門賽馬會不少舊員工亦重臨懷緬，楊先生稱曾於1990年代任職影視傳播部10多年，負責賽事直播等，認為澳門賽馬是香港及澳門市民的集體回憶，「今日來到不是很開心」。

舊員工陳女士表示，1980年代她在澳門賽馬會前身的澳門馬車會主管廣播事務，負責培訓員工。她憶述1980年9月6日親目香港藝人「肥姐」沈殿霞擔任嘉賓的首場賽事，對澳門賽馬結束覺得傷感，「我不會留到最後一場，因為我不想（哭）……剛才他們（舊同事）都哭了」。

澳門政府不再接受賽馬經營的公開競投，陳女士認為，澳門賽馬告終是由於管理不善，馬會未善用專業人才，期望澳門政府可繼續支持賽馬活動，包括以政府部分持股方式營運，以改善企業管治。

澳門賽馬會累蝕25億元

據澳門政府今年1月公布，澳門賽馬會的專營合約4月起解除，氹仔賽馬場無償交還政府，289匹賽駒一年內轉運其他地區。澳門賽馬會同月發稿時表示，馬會營業至今一直處於虧損，累積虧損超過25億元。

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