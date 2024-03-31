評核試行成效再部署 謝展寰：唔係耍官腔

同意經濟因素重要 不想「無限放大」

政府早前稱會在5至6月交代先行先試計劃結果，視乎結果再決定是否調節正式實施日期。被問到經濟因素等未必可在報告內反映、報告會否是當局決定垃圾徵費如期推行的唯一因素等，謝展寰表示同意經濟因素為重要因素，惟不想將其「無限放大」，稱試行計劃亦有飲食業參與，屆時可提供數據，政府會平衡各方全面考慮。

謝續稱，計劃進行時政府不會上門派指定袋，會放在管理處供市民免費取用並記錄用量，而試點內市民雖不會百分百參與，但料實際推行時因會收費，故相關數據亦有推算作用。

8月前大屋邨每座一部廚餘機

廚餘回收方面，謝昨在商台《政經星期六》 稱，目前公共屋邨有300至400部廚餘機，目標8月前擴至全部屋邨，原則上大型屋邨每座樓宇一部，小型屋邨兩座一部。他透露，局方一至兩個月內會調整系統，市民可將廚餘連同膠袋放入廚餘機，到廚餘廠才分開處理，市民毋須指定袋棄置廚餘。

另外，本港下月22日亦實行首階段即棄塑膠管制，首6個月為適應期。對於仍有八成食肆未轉用替代餐具，謝展寰表示部分業界反映因法例未實施不急轉用，或因即棄餐具仍有存貨故盼用完再轉。他指如有需要，政府會考慮延長6個月的適應期，但目前認為需要不大，因當局從源頭入手限制即棄塑膠，相信市面上慢慢亦不會有舊餐具供應。

（垃圾徵費）