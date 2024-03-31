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明試垃圾徵費 房協：上門提醒違規 不用指定袋摘名不處罰 蒐集數據評估增聘人手

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃明日（1日）在14地點推行，房協轄下荃灣滿樂大廈安寧樓有份試行1個月，其間蒐集違規不用指定袋的數據，以及預計日後增聘人手數量。房協另計劃初期會安排清潔工與管理人員「行孖咇」，後者記綠各戶有否用非指定袋；倘住戶違規棄置垃圾，管理處將派員上門提醒但不處罰。不過，計劃推行前仍有居民稱未知罰則內容，又關注舉證方法及清潔工有否權力執行，冀當局及邨管人員可加強解釋流程。

明報記者 黃嘉妍

房協安寧樓450戶試行

料每戶日均少於兩公升廢物

房協早前向安寧樓約450戶居民發換領信，每戶獲發30個15公升指定袋，棄置大型垃圾的標籤則需到辦事處登記免費索取。房協助理總監（物業管理）楊展鵬表示，截至上周四（28日）逾九成居民已換取指定袋，大部分經房協解說後感「安心」，料試行計劃反應正面，視乎環保署日後會否要求持續推行或擴大試行範圍。楊稱據過往數據，居民每日平均棄置少於兩公升廢物，相信目前指定袋容量符合需要。

安寧樓指定收集垃圾時間為早上7時及晚上7時，屆時須用指定袋包妥垃圾並棄於大門邊，以便記錄；非指定時段則需丟棄到樓層近電梯位置的垃圾桶。楊稱試行初期管理人員會從旁協助清潔工記錄住戶用指定袋，視乎實况擬定人手，舉例400多戶僅一兩戶不守規，則考慮讓清潔工包辦記錄。至於處理違規垃圾，清潔工將用大型指定袋包妥，楊預計試行初期有住戶因未適應而用非指定袋，房協屆時將派人上門提醒。

為配合試行計劃，房協早前聯同環保署挑選安寧樓10、11樓住戶，於本月11至24日小規模演練。楊形容「好有得益」，清潔工和居民熟習流程，稱有信心落實試行計劃。他說初期僅少數人用指定袋，房協人員提醒及溝通後最終多戶使用。按演練經驗，估計屋邨外圍及安寧樓地下垃圾房側有較多違規棄置垃圾，房協已張貼告示提醒該範圍裝有閉路電視。楊稱現階段未增設閉路電視，將視乎試行結果進一步檢討。

楊展鵬表示自垃圾徵費計劃公布後，已向清潔和邨管員工簡介逾10次；小型演練前聯同環保署至少簡介3次，包括教導清潔工辨識違規垃圾袋，舉例垃圾袋破損或尖角凸出的處理方法；「先行先試」推行前亦與清潔工緊密溝通，稱清潔工及科文均熟悉執行流程。

推廣需調配人手

清潔工管理員暫維持

至於回收配套，楊稱6月將添置智能廚餘回收機，預計有助居民廢物量減半。他解釋未在試行期內添置是希望呈現「真象」。人手方面，楊指主要由其他屋邨調配人員協助推廣計劃，清潔工及管理員人手不變。

安寧樓住戶嚴先生與太太、女兒及母親同住，平日會儲起廢紙膠樽及玻璃樽等回收。他稱每日平均棄置一袋垃圾，以廚餘為主，認為15公升指定袋夠用，但「如果人太多就真係未必夠」。嚴稱日後始終需買指定袋，讓自己及早適應屬好事，而試行期間會盡量源頭減廢，並更仔細回收。

有份參與月中小型演練的嚴先生說，曾見同層一兩戶沒用指定袋，但整體違規不算嚴重，暫未見有人上門提醒。他關注試行期間是否設罰則，又認為執行上難舉證某戶用非指定袋，質疑清潔工等是否具權力執行，希望邨管人員可加強解釋流程，當局亦可透過通訊群組和短訊加強宣傳。

（垃圾徵費）

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