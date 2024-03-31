5區列家訪目標量 中西每人探25戶

暫只中西有議員交家訪報告討論

綜合各區區議會文件，各區在1月中下旬至2月間均有舉辦關愛行動，包括家訪，有列出預計探訪數目的5區包括中西、南區、深水埗、觀塘及葵青，其中中西區本月中舉行的第二次大會上，討論區議員金鈴就其家訪活動提交的報告，報告提及她家訪的時間、地區及市民關注的問題。

楊哲安稱山頂難達標 倡KPI彈性

中西區區議員楊哲安早前曾向傳媒表示，憂慮當區家訪指標會造成「為家訪而家訪」。他昨向本報稱，有KPI（關鍵績效指標）是好事，可令大家向同一方向進發，惟需有彈性，舉例山頂區有別公屋區，前者較難達成25戶的目標。他說，他透過地區活動接觸超過25個住戶，但以入屋家訪計算則無達標。

油尖旺區議員葉傲冬表示，相關的家訪活動並非「石頭出來」，一向都有，認為探訪市民對區議員非常尋常。被問到油尖旺區會否如中西區安排議程總結活動經驗或讓市民了解更多，他稱若區議會主席或其他議員認為有需要，他對安排議程討論持開放態度。

南區提1700戶 議員：關愛隊目標

南區區議員朱立威則稱，當區探訪1700戶的數字僅是關愛隊的目標，區議會無要求區議員達成，即使區議員無達成亦不會有懲處，亦無要求區議員必須參加，但全部人都有參與。

另東區未有列明會家訪，該區區議員周致人表示，他與關愛隊在興東邨送福袋給市民時也有順道家訪，兩日內派發了30多個福袋，而遇到的住戶中逾三分之一歡迎他入屋家訪，他甚至即場處理住戶遇到的渠務問題。