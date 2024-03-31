上任3月內須開議辦 截至月中57%完成

【明報專訊】今屆區議會新增《區議員履職監察制度指引》，當中要求區議員上任3個月內開設辦事處，民政事務總署回覆本報查詢，截至3月15日267名區議員已開設地區辦事處，佔全部470人約57%。近日所見，不少區議員陸續趕上「尾班車」，在社交平台上載開辦事處的相片。除到辦事處求助，市民一般亦可透過電話等其他方式聯絡區議員查詢或求助，本報按區議會網頁顯示的聯絡方式統計，各區最少有約125名區議員未有提供手提電話號碼聯絡，僅提供辦事處聯絡方式。
按履職指引 逾時未開可處分
指引第18條提到，區議員上任後3個月內需最少成立一個地區辦事處，與其他議員合組聯合辦事處亦計算在內，並規定辦公時間每周不可少於40小時，除非獲區議會主席批准。指引同時列明，若未達到第18條的工作指標，可構成行為失當，一經調查程序證明屬實可招致處分。
民政事務總署回覆本報稱，各區民政處一直留意當區議員開設辦事處進度，並視乎情况提供適切協助，包括與房屋署協調設於公共屋邨的議辦。民政及青年事務局長麥美娟早前曾表示，有信心所有區議員在限期前可開設辦事處，但未回應會否懲處未及開議辦者。
1/4沒提供手機號碼
另外，翻查各區區議會網站的區議員資料，當中約345人有提供手提電話號碼供聯絡，佔整體約73%，當中有區議員以手提電話號碼作為辦事處電話，亦有人提供WhatsApp聯絡號碼、社交平台網址等。在沒有提供手提電話號碼的約125人中，104人為當然或地區委員會界別區議員，21人為地方直選區議員。