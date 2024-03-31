上任3月內須開議辦 截至月中57%完成

按履職指引 逾時未開可處分

指引第18條提到，區議員上任後3個月內需最少成立一個地區辦事處，與其他議員合組聯合辦事處亦計算在內，並規定辦公時間每周不可少於40小時，除非獲區議會主席批准。指引同時列明，若未達到第18條的工作指標，可構成行為失當，一經調查程序證明屬實可招致處分。

民政事務總署回覆本報稱，各區民政處一直留意當區議員開設辦事處進度，並視乎情况提供適切協助，包括與房屋署協調設於公共屋邨的議辦。民政及青年事務局長麥美娟早前曾表示，有信心所有區議員在限期前可開設辦事處，但未回應會否懲處未及開議辦者。

1/4沒提供手機號碼

另外，翻查各區區議會網站的區議員資料，當中約345人有提供手提電話號碼供聯絡，佔整體約73%，當中有區議員以手提電話號碼作為辦事處電話，亦有人提供WhatsApp聯絡號碼、社交平台網址等。在沒有提供手提電話號碼的約125人中，104人為當然或地區委員會界別區議員，21人為地方直選區議員。