會見市民計劃 全港區議員兩月晤181人 東區兩小時10人離島拍烏蠅 有倡收預約才當值

明報記者 劉思昆

暫逾七成曾當值 九龍城4人逾3次

綜合各區區議會文件，各區「會見市民計劃」展開時間略有不同，最早是1月5日開始的南區，最遲為1月31日開始的葵青。計劃每周會安排1至3名區議員於指定時間和地點當值約兩小時，解答市民查詢、處理申訴等，有預約的市民可獲優先接見。據各區區議會當值表，截至昨日有351名區議員曾當值，當中36人多於一次，九龍城有4名區議員逾3次，為各區中輪值次數最多。翻查資料，過往區議會也曾推出「會見市民計劃」，市民必須在指定時間前預約。

何毅淦在計劃下當值過一次，他形容兩小時內「無停過手」，接見了約10個無預先預約個案，申訴內容包括當區交通、環境衛生等問題。他認為計劃是好事，尤其新制下區議會組成有異以往，市民或可透過計劃接觸不同區議員，從而了解他們背景。當值時接見了約10名市民的九龍城區議員吳寶強則認為，在議辦接見的大都是附近居民，但計劃並無分區，議員可接見平日或較少接觸的居民，亦可增加市民申訴渠道。

葵青劉興華料接見數字將增 現評成效過早

不過，離島區議員何紹基則表示，當值時無市民上門，認為反應暫時「不太熱烈」，會將情况反映給民政處，「不是說我們想隨便坐兩個小時」，而是希望有市民反映意見。對於計劃首兩個月成效，他認為最少有180多名市民能向區議員反映意見，強調計劃出發點好。葵青區議員劉興華則遇到已預約市民爽約，最終空等兩小時，他認為計劃自1月才開始，現時評估成效「早了少少」，相信接見數字會隨市民了解更多而增加。

對於計劃有何改善之處，灣仔區議員穆家駿指出，不同地區的市民反應有異，個別地區「整晚都未必有人」，認為或浪費資源，建議考慮當值時有市民預約才通知區議員，如無預約可能毋須區議員出席。但他補充，當區會見市民的時段，恰巧同層有民政處提供的免費法律諮詢，市民可一併求助，也是計劃的好處。

中西楊哲安：議辦陸續開 需觀察參與數

中西區議員楊哲安認同計劃是好事，舉例早前不少新上任區議員未有議辦，計劃可定期讓市民接觸區議員，但隨着各區議員陸續開設議辦，市民知道如何找到區議員，或要觀察計劃持續會有多少市民參與，舉例他當值時只有一名市民上門，若人數太少便可考慮「不如回去（議員）辦公室見」。