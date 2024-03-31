長假港人離境 昨44萬人次回落

邵家輝：零售飲食業挑戰大

昨日截至晚上9時，本港有91.7萬人次出入境，出境約54萬人次，當中43.8萬為香港居民；入境人次約37.6萬，其中13萬為內地及其他訪客。羅湖及落馬洲支線仍是出境熱點，各有逾10萬人次離境，其次為港珠澳大橋口岸及機場。入境處數字顯示，前日共116.6萬人次出入境，當中出境有79.6萬人次，港人佔整體出境人次近九成，有逾70萬人次；入境則有37萬人次，其中10.1萬為內地及其他訪客。

邵家輝表示，港人北上消費漸成常態，「一小時的生活圈，還有深圳、大灣區有很多不同亮點，事實上吸引很多香港市民上去體驗」。他承認復活節假期港人出境人次與遊客入境人次有差距，對本港零售和飲食生意帶來很大挑戰。問及業界有何應對方法，身兼全國政協委員的邵稱已向中央提案，希望將深圳赴港「一周一行」放寬至「一簽多行」，同時讓大灣區其他內地城市「一周一行」，並視乎香港承受力，考慮會否讓大灣區全部城市「一簽多行」來港，「大灣區七八千萬遊客過來香港便利一點」，相信能帶動本港經濟。

向中央提深圳赴港一簽多行

邵倡其他業界推優惠

邵稱香港近期舉辦多項盛事及大型活動，商界亦推出不同優惠，例如有商場提供免費泊車等。他鼓勵其他業界可推出更多優惠，吸引本地人及遊客消費。