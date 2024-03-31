火炭站一日兩視障者墮軌 失明人會促盡早裝閘

港鐵：火炭等東鐵9站年內裝

港鐵表示，東鐵線13個車站的自動月台閘門安裝工程去年中展開，其中馬場站及落馬洲站工程已於去年完成，今年底前將陸續完成安裝包括火炭站在內共9個車站的閘門，並爭取明年內盡快完成餘下車站的工程。

昨早8時許，60歲姓何視障男子在火炭站候車時，失足墮下2號及3號月台之間路軌，一男一女乘客協助他返回月台；何右手擦傷，拒絕送院。昨午1時許，58歲姓梁視障女子疑聽電話分心，從3號月台墮軌，由其他乘客發現並報案；梁沒有大礙，毋須送院。

CCTV系統發出警報

港鐵回覆查詢時向二人表示慰問，並指兩宗事件均由火炭站月台的視頻分析閉路電視系統偵測到有人進入路軌，隨即發出警報，車站職員亦留意到，立即按動月台緊急掣。

黃俊恒稱，所有港鐵月台有引路磚及突起的黃線方便視障者，目前不清楚事發情况，或是事主誤以為黃線為引路磚，稍有不慎「行斜少少」失足墮軌，認為裝閘門已討論數以十年計，期望港鐵及早有啟用時間表。曾任職港鐵的張欣宇稱，隨東鐵線近年完成更新信號系統，終可展開閘門設置工程，在閘門啟用前或要靠職員多加巡邏，例如透過車站廣播或上前協助，提醒視障者返回黃線內。他說火炭站靠近何東樓車廠，2號及3號月台之間路軌會用作列車調頭及回廠，但亦會有列車經過，同樣要裝設閘門，免生意外。