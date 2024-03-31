山火影響電塔 電壓驟降逾50宗困𨋢

火線最長300米 至今晨1時未救熄

中電表示，昨午約12時28分，連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統錄得少於0.1秒電壓驟降，其間電力供應沒中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶或受電壓驟降影響。中電初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致短暫電壓驟降，工程人員已跟進事件，承諾4周內交報告。港燈發言人稱供電範圍以外的電力系統發生異常，港島區部分客戶可能感受到少於1秒的電壓驟降，供電其後立刻回復正常。

機電署要中電4周內交報告

昨午12時許，警方及消防接獲多宗報案，指元朗崇山新村近電塔位置發生山火，濃煙冒出，有報案人更稱曾發生爆炸。現場所見，山火火勢猛烈，有電塔疑被燒至變紅，飛行服務隊派出直升機到場投擲水彈。消防處表示，山火面積約50乘60米，火線長約300米，共出動9輛消防車撲救，部分消防員以背泵及山草拍上山；火勢至下午5時蔓延至四排石。截至昨晚11時45分，火線剩下90米。

機電署表示昨午12時42分收到中電按既定機制通報，即時派員到場評估， 已要求中電盡快查明事故成因，並於4周內提交詳細事故報告。署方同時要求各註冊承辦商匯報升降機受影響情况，並調配人手到受影響地區協助困𨋢者及重啟升降機運作。