美稱限港官員簽證 港府：嗤之以鼻 劉兆佳：續有制裁影響廣 倡備對等應對

美報告：港損民主人權 23條模糊

外交公署：「謊言報告」應掃垃圾推

全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，簽證限制只是首步，美方已準備制裁處理國安案件的法官，以及擬撤銷經貿辦外交豁免權等，若全部落實，影響範圍將很大，認同港府部署對等應對措施。

外交部駐港公署發言人形容，《香港政策法》報告是「美方涉港『謊言報告』」，早應被掃進歷史垃圾堆，認為美方拿謊言編織的涉港劇本賣力演出，妄圖欺世盜名，惟鬧劇早已無人買帳，只會得到噓聲和嘲笑。駐美使館發言人發聲明稱，美方妄圖對港作無理單邊制裁，並制裁履職盡責的特區人員，中方對此強烈不滿及堅決反對，要求美方立即停止插手干預。港府稱對《香港政策法》報告及布林肯聲明的失實言論和污衊抹黑表示強烈譴責和反對，並逐點駁斥其詆譭（見表）。

布林肯促放因國安法被不公拘禁者

美國國務院向國會提交《香港政策法》報告，指內地與香港在商貿政策、網路自由和宗教自由等仍存很大差異，但中央政府及港府持續利用國安作為「廣泛而模糊基礎」，破壞法治及受保障的人權自由。報告從政制、司法、人權自由等方面，臚列本港民間社會、媒體等不同例子，包括懸紅通緝身處海外的社運人士、無民主派或獨立人士能在新區議會選舉制度下入閘、逾150間外國新聞機構接獲港府投訴信件、尊子漫畫停刊，以及前香港眾志成員周庭稱被要求到訪內地等。布林肯同日發聲明稱，將對損害本港人權自由的香港官員實施簽證限制，並呼籲港府尊重法治，立即釋放因《港區國安法》被不公正拘留或監禁者。

美國時任國務卿蓬佩奧於《港區國安法》於2020年6月實施前夕，宣布向一批現任及前任中共官員實施簽證限制，指他們「負責或串謀」削弱香港高度自治或削弱香港的人權和基本自由，又稱其家人或同受限制；翌月生效的《香港自治法案》則強制總統制裁「實質上有份促成」中方損害香港自由、法治和高度自治的外國個人和實體，被制裁者可被凍結資產、拒絕簽證或入境等。美國財政部同年11月公布，向時任特首林鄭月娥等11名中港官員實施制裁。美國國會議員去年要求美國當局檢視49名香港法官、檢控官及政府官員，包括律政司長林定國及警務處長蕭澤頤等，是否符合《香港人權及自由法案》及《香港自治法案》等而應列入制裁名單。

劉：美兩黨打反華牌有利選戰

劉兆佳認為中美關係近期緩和，相信美國行政機關不欲借助香港問題與中方交惡，但他預料今年舉行的美國大選中，共和民主兩黨若不打「反華牌」，反而容易被對手挑剔，不利選戰。

因應《維護國家安全條例》已生效，被問到美方制裁會否影響條例落實，劉認為「一點影響都無」，在社會大部分人支持立法下，美方所謂「與港人一起對抗威權統治」的立場令港人反感。

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