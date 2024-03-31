明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

界石分4類 劃地界者常見

【明報專訊】香港全境保留不少昔日殖民地時期的界石。地政總署回覆稱，署方過去曾以界石作為劃定土地的界線標誌，一般而言，在1980年前，當政府發出土地契約時，相關契約條款會要求土地業權人在土地界線上安置合適界石，惟該署沒該類界石的統計數字。至於土地界線的界石，通常以花崗岩按既定尺寸製造，而實際尺寸可因應個別土地狀况而調整。

古蹟辦資料顯示，本港界石大致分4類，包括用於劃定土地或水域邊界的界石，例如維多利亞城界石、中英街界石等；用於劃定軍事用地的界石，例如前赤柱軍營刻有「 B.O. 20」 的界石 ；用於劃定地段／建築用地的界石，早年頗為常見，因當時政府要求建築物業主以界石標明地段或用地範圍；用於特定用途的界石，例如可能用於航海相關用途的赤柱石碑山大潭無字碑，以及近紅山半島的大潭無字碑。

48政府文物地點 七成屬界石

古蹟辦表示一直有研究和記錄具歷史價值的界石，並把當中具歷史價值者納入「由古蹟辦界定的政府文物地點」名單；名單上的項目，連同法定古蹟及暫定古蹟、已獲古諮會評級的歷史建築物和地點，以及本港具考古研究價值的地點，一概視為「文物地點」作保育 ，任何新基本工程項目的倡議人和相關工務部門，必須評估會否影響「文物地點」，如有，須為項目做文物影響評估，並應訂立適當緩解措施。

截至2022年5月，由古蹟辦界定的政府文物地點名單共有48個項目，當中約七成是界石，包括維多利亞城界石、中英街界石等。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞