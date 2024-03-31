界石分4類 劃地界者常見

古蹟辦資料顯示，本港界石大致分4類，包括用於劃定土地或水域邊界的界石，例如維多利亞城界石、中英街界石等；用於劃定軍事用地的界石，例如前赤柱軍營刻有「 B.O. 20」 的界石 ；用於劃定地段／建築用地的界石，早年頗為常見，因當時政府要求建築物業主以界石標明地段或用地範圍；用於特定用途的界石，例如可能用於航海相關用途的赤柱石碑山大潭無字碑，以及近紅山半島的大潭無字碑。

48政府文物地點 七成屬界石

古蹟辦表示一直有研究和記錄具歷史價值的界石，並把當中具歷史價值者納入「由古蹟辦界定的政府文物地點」名單；名單上的項目，連同法定古蹟及暫定古蹟、已獲古諮會評級的歷史建築物和地點，以及本港具考古研究價值的地點，一概視為「文物地點」作保育 ，任何新基本工程項目的倡議人和相關工務部門，必須評估會否影響「文物地點」，如有，須為項目做文物影響評估，並應訂立適當緩解措施。

截至2022年5月，由古蹟辦界定的政府文物地點名單共有48個項目，當中約七成是界石，包括維多利亞城界石、中英街界石等。

（城市保育）