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拆樓瀕棄 團體救回土瓜灣13界石 去信市建局倡留 獲贈11塊保存

【明報專訊】市區重建局首個位於土瓜灣盛德街的公務員合作社重建項目正動工，保育組織考城學社發現，重建項目內有多塊昔日用作測量土地的界石，認為具保育價值，遂去信市建局建議保留。市建局將會把其中兩塊交予地政總署，另外11塊轉交考城學社。該組織認為該批界石文物價值雖然不高，但屬時代產物，若可原址重置，不但可將新舊項目連繫，亦可向公眾展示公務員合作社的歷史。

明報記者 馬耀森

地署：留兩塊作內部培訓

地政總署回覆本報查詢稱，根據記錄，市建局位於盛德街／馬頭涌道發展項目中的地段有界石，該署諮詢古物古蹟辦事處後，得悉相關界石並非法定古蹟、已評級歷史建築、等待評級新項目或政府文物項目；這些用作勾劃土地界線的界石以往在香港相對普遍，但會保留該發展項目的兩塊界石作內部培訓用途。

市建局表示，去年9月收到考城學社保留項目內界石的建議，經與地政總署及考城學社商討後，市建局將可移除的界石分別交予地政總署作培訓用途，以及轉交考城學社作研究展示之用。

逐一記錄製地圖交市建

考城學社創辦人何尚衡表示，界石是城市建設的重要標記，其中一種界石是用作標示地段。他說，市建局2020年啟動盛德項目後，自己曾到場觀察，發現樓宇外牆地面位置有界石標記，但地政總署的地圖未有顯示相關地段，於是翻查屋宇署的入伙紙，逐一標記重建項目內的地段號碼，並製作地圖，供市建局及工程公司參考，終在地盤內找回界石。

何尚衡說，去年9月發現盛德街地盤正拆樓，於是去信市建局建議保留地盤內的界石，獲市建局回覆盡量保留，並通知古蹟辦及地政總署，最後保留了13件界石。他說本月初獲市建局通知該批界石雖獲保留，但市建局不會接收，若不領取便會棄置，於是趕到地盤「拯救」該批界石，暫存於一名藝術家的工作室中。

考城學社讚市建行動快

惜已動工 料部分遭棄

何說，該批界石本就屬於重建項目所在位置，若要保育，最理想是原址保留，認為「歷史現場很重要」，若可於將來建成的住宅項目內重置，可向市民展示公務員合作社建屋歷史，但現時該批界石已離開了原來位置，即使獲保留亦只能成為展品，有如霓虹招牌。

何表示市建局今次迅速回覆並採取行動，令部分界石逃過被送往堆填區的命運，但由於考城學社去年9月提出保留界石的時候，拆卸工程已展開，估計有部分界石已被棄置。

市建局表示，局方在規劃重建項目時，若發現範圍內有已評級或須評級的建築，會委託獨立專家評估及諮詢古蹟辦，並在有需要時提出適當保育方案。至於工程開展後發現可能有保育價值的構築物，例如在春田街／崇志街發展計劃清拆工程期間發現鶴園街T形街道牌，局方會諮詢相關政府部門。

至於盛德街項目內的土地邊界界石，局方按一貫做法，諮詢了地政總署和古蹟辦，由於兩部門均表示文物價值相對較低，因此局方未將其納入保育考量。

（城市保育）

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