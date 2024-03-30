北上公務員稱內地重效率 港先研究後推進「各有好處」

公務員事務局去年展開與大灣區城市合辦的公務員交流協作計劃，去年12月18日先展開與深圳市的交流活動，派出的10名中高級公務員來自8個部門或職系，包括規劃署、運輸署、環保署及資科辦等，本月完成交流返港。

規劃師參與前海天橋規劃 分享中環經驗

派駐深圳市前海深港現代服務業合作區管理局的規劃署高級城市規劃師（跨界基建發展）陳雪盈，以顧問角色參與「前海三灣片區立體慢行系統」規劃，她稱內地在以行人天橋連接商業大廈的概念上遇到挑戰，於是她與內地部門分享中環一帶的行人系統，包括連接商廈間的天橋由誰負責興建及管理等。

陳雪盈稱內地做事方式與本港不同，較講求效率及速度，故執行較快，香港則有一套成熟機制。她補充，內地在前期規劃時未必會做詳細研究，執行期間再補充研究，反之本港會先完成前期研究再推進項目，她認為做法各有好處。

工程師助福田規劃 指道路設計調整快

運輸署高級工程師（策略研究）戴立科獲派駐深圳市交通運輸局，他在當地參與福田口岸的交通改善措施，包括讓行人可按更清晰的指示到的士站等。他觀察兩地城市發展步伐不同，行政上做事模式亦不一，舉例內地因應近年外賣平台興起，產生電動單車需求，不同城市很快便調整道路設計，因此路上可見不少電動單車。

公務員事務局稱會總結是次經驗後，再商討下一階段公務員北上及內地公務員來港交流的安排，暫無細節。