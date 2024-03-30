明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

自由亞洲電台關在港辦事處 稱被視外國勢力 政府：正常記者不會無意中犯法

【明報專訊】總部設於美國、1996年在港設辦事處的自由亞洲電台（RFA）昨發聲明，指港府的行動，「包括視RFA為『外國勢力』」，令該台在《基本法》23條法例生效後能否在港安全運作引起嚴重疑問；考慮到在港職員和記者安全，RFA不再保留在港的全職員工，關閉辦事處，但會繼續保留在港的新聞機構官方註冊。政府發言人表示，不評論個別機構營運決定，強烈反對並譴責一切不符事實、針對《維護國家安全條例》的危言聳聽和抹黑言論。

保留新聞機構註冊

政府：定期覆檢用户資格

政府發言人續稱，制訂《國安條例》時，政府參考了其他國家的立法經驗，若單指記者在香港工作才會擔憂而在其他國家不會，屬於嚴重偏見。

發言人重申條例只針對極少數危害國安的人，目的是保護香港人民的生命財產和自由權利，正常記者不會從事危害國安的行為和活動，也不會無意中觸犯法律。

發言人又稱，政府新聞處在網站內已清晰列出新聞發布系統登記用戶的資格和需符合的條件，處方會定期覆檢系統的已登記用戶，若有傳媒機構未能符合有關準則，處方保留撤銷該用戶資格的權利。

RFA：防火牆受美國國會支持 新聞節目會繼續

聲明以RFA行政總裁Bay Fang名義發出，當中提到RFA的編輯獨立自主權受防火牆保護，該防火牆得到向其提供資助的美國國會支持（endorsed），又指是次調整在港運作模式，意味RFA將轉向採用一種可應對封閉媒體環境的新聞模式，該台又保證其新聞節目和內容會繼續。

23條立法諮詢期間，保安局長鄧炳強曾批評前港督彭定康、英國保安大臣董勤達、自由亞洲電台及流亡前議員許智峯對23條立法的批評，指他們旨在抹黑23條立法，並特別提及RFA是受美國聯邦政府資助。

公署函《華爾街》指社評唱衰港

保安局函《衛報》指標題誤導

另外，《華爾街日報》（WSJ）上周以「香港大退步」（Hong Kong's Giant Leap Backward）為題撰寫社評，指對外商、律師、記者及港人而言，《基本法》23條立法令香港變成更危險的地方，又指23條立法針對範圍廣泛、定義空泛。外交部駐港公署發言人致函批評該社評抹黑立法，「唱衰」香港發展前景，包括《華爾街日報》在內的西方媒體需為外界對香港的誤解負責。

英國《衛報》日前以「香港官員警告網上批評可違國安法例」（Hong Kong official warns online criticism could breach new national security law）為題，引用法新社的文章報道，當中引述律政司長林定國接受訪問時表示，若市民分享網上言論旨在引起他人憎恨政府或違反23條。保安局副秘書長廖李可期昨日致函《衛報》批評標題扭曲事實和誤導，敦促其公平、公正報道本港事務。該法新社原文標題為「香港律政首長警告網上批評可違新訂立法例」（Hong Kong justice chief warns online criticism could breach new law）。

上 / 下一篇新聞

疑淘寶火槍煮食搶火 婦危殆4貓亡 專家：應空曠地方用 留意漏氣聲
疑淘寶火槍煮食搶火 婦危殆4貓亡 專家：應空曠地方用 留意漏氣聲
淘寶最平10多元 部分標榜不漏氣「歐盟品質」
淘寶最平10多元 部分標榜不漏氣「歐盟品質」
指有兒童外遊染甲鏈 醫生籲警惕喉痛高燒
指有兒童外遊染甲鏈 醫生籲警惕喉痛高燒
【日月掠影】1973年5月20日：篇幅印刷質素增 開讀者版
【日月掠影】1973年5月20日：篇幅印刷質素增 開讀者版
去年9.7萬宗可疑交易上報 13年新高 八成由銀行提出 金管局：因業界採反詐騙措施
去年9.7萬宗可疑交易上報 13年新高 八成由銀行提出 金管局：因業界採反詐騙措施
23條通過 金管局：可疑交易報告要求不變
23條通過 金管局：可疑交易報告要求不變
軒尼詩道一零售點曾賣問題紅麴黑醋 食環拒透露地址
軒尼詩道一零售點曾賣問題紅麴黑醋 食環拒透露地址
迪拜酋長家族辦公室延至5月開幕
迪拜酋長家族辦公室延至5月開幕
城大鄰近居民取道校園出行 需申通行證
城大鄰近居民取道校園出行 需申通行證
的士撞柱司機被捕 一度惹頂包疑雲
的士撞柱司機被捕 一度惹頂包疑雲
採民意轉牆色 老邨蛻變彩蝶
採民意轉牆色 老邨蛻變彩蝶
市建「預防性維修」資助 周一可申請
市建「預防性維修」資助 周一可申請
職津下月起加碼15%
職津下月起加碼15%
稱匪劫僱主夾萬 印傭被揭落格
稱匪劫僱主夾萬 印傭被揭落格
響號警車撞私家車一傷
響號警車撞私家車一傷
北上公務員稱內地重效率 港先研究後推進「各有好處」
北上公務員稱內地重效率 港先研究後推進「各有好處」
元朗倉庫起火冒濃煙 消防籲民居關門窗
元朗倉庫起火冒濃煙 消防籲民居關門窗
九市速遞：苑瓊丹任職場導師 教港澳青電商帶貨
九市速遞：苑瓊丹任職場導師 教港澳青電商帶貨
九市速遞：順豐推無人機速遞 深圳送珠海40元
九市速遞：順豐推無人機速遞 深圳送珠海40元
九市速遞：禪城擬建新消費中心 邀港深企業投資
九市速遞：禪城擬建新消費中心 邀港深企業投資
九市速遞：中銀大廈設「灣區通辦」 處理稅務免北上
九市速遞：中銀大廈設「灣區通辦」 處理稅務免北上
灣區手記：再談「電雞」／文：尚東美
灣區手記：再談「電雞」／文：尚東美
【Emily】職訓局合照 李佳芯「被消失」 重po再刪帖 話「導致不必要誤會」
【Emily】職訓局合照 李佳芯「被消失」 重po再刪帖 話「導致不必要誤會」
【Emily】葉劉倡官員多與外媒交流 田北辰：有啲離地
【Emily】葉劉倡官員多與外媒交流 田北辰：有啲離地
【Emily】李予信獲國際街舞賽資格 未知能赴韓否
【Emily】李予信獲國際街舞賽資格 未知能赴韓否
【Emily】學校借粗口跑車教創意 Tyson Yoshi允助學生設計成真
【Emily】學校借粗口跑車教創意 Tyson Yoshi允助學生設計成真