明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

城大鄰近居民取道校園出行 需申通行證

【明報專訊】各資助大學在新冠疫情後陸續開放校園，城大及理大仍限制公眾入內。城大表示，南山邨一帶居民可向區議員申請城大發出的證件，憑證可經城大通往九龍塘又一城，詳情將由深水埗區議員辦事處公布。

向區議員申 可通又一城

過往南山邨居民前往又一城，多取道城大。現時城大師生、校友及受邀訪客，須出示有效證件才能進入校園範圍。城大學生會前日在Instagram表示，大學將向鄰近居民派發500張通行證，讓他們可經大學通道往返住處。城大昨日回覆，正與深水埗區民政事務處及區議員協調，讓有需要居民向當區區議員登記申請城大發出的證件，以便南山邨一帶居民、尤其行動不便者穿梭。

至於何時開放校園，城大則稱一直以師生及校園使用者安全為重，大學過去3年持續有大型建築工程，常有工程車出入各主要出口，形容出入限制「為保障各校園者之安全、校園不會過度擠擁，構成危險」。城大期望工程竣工後逐步改善出入口，為校園使用者提供安全通道。

此外，城大亦調整出入口閘機功能，下月1日起師生可憑二維碼出入校園，取代以往「拍卡」做法，二維碼可於登入城大應用程式「CityU Mobile」後獲取。

新安排首階段只適用於接駁九龍塘又一城的主要出口，其後將擴展至其他出入口。

上 / 下一篇新聞

疑淘寶火槍煮食搶火 婦危殆4貓亡 專家：應空曠地方用 留意漏氣聲
疑淘寶火槍煮食搶火 婦危殆4貓亡 專家：應空曠地方用 留意漏氣聲
淘寶最平10多元 部分標榜不漏氣「歐盟品質」
淘寶最平10多元 部分標榜不漏氣「歐盟品質」
指有兒童外遊染甲鏈 醫生籲警惕喉痛高燒
指有兒童外遊染甲鏈 醫生籲警惕喉痛高燒
【日月掠影】1973年5月20日：篇幅印刷質素增 開讀者版
【日月掠影】1973年5月20日：篇幅印刷質素增 開讀者版
去年9.7萬宗可疑交易上報 13年新高 八成由銀行提出 金管局：因業界採反詐騙措施
去年9.7萬宗可疑交易上報 13年新高 八成由銀行提出 金管局：因業界採反詐騙措施
23條通過 金管局：可疑交易報告要求不變
23條通過 金管局：可疑交易報告要求不變
軒尼詩道一零售點曾賣問題紅麴黑醋 食環拒透露地址
軒尼詩道一零售點曾賣問題紅麴黑醋 食環拒透露地址
迪拜酋長家族辦公室延至5月開幕
迪拜酋長家族辦公室延至5月開幕
的士撞柱司機被捕 一度惹頂包疑雲
的士撞柱司機被捕 一度惹頂包疑雲
採民意轉牆色 老邨蛻變彩蝶
採民意轉牆色 老邨蛻變彩蝶
市建「預防性維修」資助 周一可申請
市建「預防性維修」資助 周一可申請
職津下月起加碼15%
職津下月起加碼15%
稱匪劫僱主夾萬 印傭被揭落格
稱匪劫僱主夾萬 印傭被揭落格
響號警車撞私家車一傷
響號警車撞私家車一傷
自由亞洲電台關在港辦事處 稱被視外國勢力 政府：正常記者不會無意中犯法
自由亞洲電台關在港辦事處 稱被視外國勢力 政府：正常記者不會無意中犯法
北上公務員稱內地重效率 港先研究後推進「各有好處」
北上公務員稱內地重效率 港先研究後推進「各有好處」
元朗倉庫起火冒濃煙 消防籲民居關門窗
元朗倉庫起火冒濃煙 消防籲民居關門窗
九市速遞：苑瓊丹任職場導師 教港澳青電商帶貨
九市速遞：苑瓊丹任職場導師 教港澳青電商帶貨
九市速遞：順豐推無人機速遞 深圳送珠海40元
九市速遞：順豐推無人機速遞 深圳送珠海40元
九市速遞：禪城擬建新消費中心 邀港深企業投資
九市速遞：禪城擬建新消費中心 邀港深企業投資
九市速遞：中銀大廈設「灣區通辦」 處理稅務免北上
九市速遞：中銀大廈設「灣區通辦」 處理稅務免北上
灣區手記：再談「電雞」／文：尚東美
灣區手記：再談「電雞」／文：尚東美
【Emily】職訓局合照 李佳芯「被消失」 重po再刪帖 話「導致不必要誤會」
【Emily】職訓局合照 李佳芯「被消失」 重po再刪帖 話「導致不必要誤會」
【Emily】葉劉倡官員多與外媒交流 田北辰：有啲離地
【Emily】葉劉倡官員多與外媒交流 田北辰：有啲離地
【Emily】李予信獲國際街舞賽資格 未知能赴韓否
【Emily】李予信獲國際街舞賽資格 未知能赴韓否
【Emily】學校借粗口跑車教創意 Tyson Yoshi允助學生設計成真
【Emily】學校借粗口跑車教創意 Tyson Yoshi允助學生設計成真