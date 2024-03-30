城大鄰近居民取道校園出行 需申通行證

向區議員申 可通又一城

過往南山邨居民前往又一城，多取道城大。現時城大師生、校友及受邀訪客，須出示有效證件才能進入校園範圍。城大學生會前日在Instagram表示，大學將向鄰近居民派發500張通行證，讓他們可經大學通道往返住處。城大昨日回覆，正與深水埗區民政事務處及區議員協調，讓有需要居民向當區區議員登記申請城大發出的證件，以便南山邨一帶居民、尤其行動不便者穿梭。

至於何時開放校園，城大則稱一直以師生及校園使用者安全為重，大學過去3年持續有大型建築工程，常有工程車出入各主要出口，形容出入限制「為保障各校園者之安全、校園不會過度擠擁，構成危險」。城大期望工程竣工後逐步改善出入口，為校園使用者提供安全通道。

此外，城大亦調整出入口閘機功能，下月1日起師生可憑二維碼出入校園，取代以往「拍卡」做法，二維碼可於登入城大應用程式「CityU Mobile」後獲取。

新安排首階段只適用於接駁九龍塘又一城的主要出口，其後將擴展至其他出入口。