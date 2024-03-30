明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

軒尼詩道一零售點曾賣問題紅麴黑醋 食環拒透露地址

【明報專訊】日本小林製藥公司含紅麴成分保健品食安風波持續發酵，本港食安中心前晚出稿公布，一款日本進口「紅糀黒酢」或含懷疑有問題紅麴，銅鑼灣一個零售點曾出售，已下架並需回收；本報致電查詢，中心回覆稱為軒尼詩道一個零售點。本報向食環署查詢該店具體地址，署方未有提供，昨再以市民身分致電食安中心熱線，對方多次拒絕透露地點，進口商職員則稱不會回應事件。有議員認為食安中心做法不理想，政府有責任提供全面資訊並作健康呼籲。

日本小林製藥昨稱累計5人疑因服用相關產品患腎病死亡，另有114人入院【詳刊A11】。食安中心前晚公布得悉日本近日正回收含有懷疑有問題紅麴原料的食品，聯絡進口商及零售商跟進，發現銅鑼灣一個零售點曾出售由福山黒酢株式会社出產、受影響的瓶裝黑醋「紅糀黒酢」（圖），進口商已按指示下架並展開回收。

HKTVmall：已下架 會通知顧客

涉事進口商「黃金兄弟香港有限公司」旗下零售店「食通」網站一度有出售涉事黑醋，昨日無法搜尋到產品，顯示「此商品可能已下架」。本報昨致電進口商，電話未有登記，另致電「食通」，接聽者承認是進口商職員，稱「忙緊」，拒絕回應。

HKTVmall網站曾售涉事黑醋，前晚起已下架。HKTVmall回覆稱知悉食安中心呼籲並正跟進，若發現有商戶出售有關商品，會立即下架，並會主動向曾購買的顧客發通知，酌情處理及退款。

被問銅鑼灣零售點地址、有否跟進曾售涉事黑醋的網店，食環署重申已通知業界並繼續跟進，亦已加強監測，會留意最新發展。

議員：食安中心消息發布不理想

立法會食物安全及環境衛生事務委員會委員陳凱欣認為，食安中心消息發布不全面是不理想，建議公布零售店地址並作健康呼籲，提醒曾於該處購買相關產品的市民注意，有需要向家庭醫生查詢。

食品創新中心項目總監方麗影昨於商台節目稱，紅麴菌一般會以米、酒或醋等發酵，視乎發酵純度或精煉過程有否污染，否則會影響安全；建議腎病患者避免服用保健品，免增腎臟負擔。

相關字詞﹕黑醋 紅麴保健品 紅麴 食環署 食安中心

上 / 下一篇新聞

疑淘寶火槍煮食搶火 婦危殆4貓亡 專家：應空曠地方用 留意漏氣聲
疑淘寶火槍煮食搶火 婦危殆4貓亡 專家：應空曠地方用 留意漏氣聲
淘寶最平10多元 部分標榜不漏氣「歐盟品質」
淘寶最平10多元 部分標榜不漏氣「歐盟品質」
指有兒童外遊染甲鏈 醫生籲警惕喉痛高燒
指有兒童外遊染甲鏈 醫生籲警惕喉痛高燒
【日月掠影】1973年5月20日：篇幅印刷質素增 開讀者版
【日月掠影】1973年5月20日：篇幅印刷質素增 開讀者版
去年9.7萬宗可疑交易上報 13年新高 八成由銀行提出 金管局：因業界採反詐騙措施
去年9.7萬宗可疑交易上報 13年新高 八成由銀行提出 金管局：因業界採反詐騙措施
23條通過 金管局：可疑交易報告要求不變
23條通過 金管局：可疑交易報告要求不變
迪拜酋長家族辦公室延至5月開幕
迪拜酋長家族辦公室延至5月開幕
城大鄰近居民取道校園出行 需申通行證
城大鄰近居民取道校園出行 需申通行證
的士撞柱司機被捕 一度惹頂包疑雲
的士撞柱司機被捕 一度惹頂包疑雲
採民意轉牆色 老邨蛻變彩蝶
採民意轉牆色 老邨蛻變彩蝶
市建「預防性維修」資助 周一可申請
市建「預防性維修」資助 周一可申請
職津下月起加碼15%
職津下月起加碼15%
稱匪劫僱主夾萬 印傭被揭落格
稱匪劫僱主夾萬 印傭被揭落格
響號警車撞私家車一傷
響號警車撞私家車一傷
自由亞洲電台關在港辦事處 稱被視外國勢力 政府：正常記者不會無意中犯法
自由亞洲電台關在港辦事處 稱被視外國勢力 政府：正常記者不會無意中犯法
北上公務員稱內地重效率 港先研究後推進「各有好處」
北上公務員稱內地重效率 港先研究後推進「各有好處」
元朗倉庫起火冒濃煙 消防籲民居關門窗
元朗倉庫起火冒濃煙 消防籲民居關門窗
九市速遞：苑瓊丹任職場導師 教港澳青電商帶貨
九市速遞：苑瓊丹任職場導師 教港澳青電商帶貨
九市速遞：順豐推無人機速遞 深圳送珠海40元
九市速遞：順豐推無人機速遞 深圳送珠海40元
九市速遞：禪城擬建新消費中心 邀港深企業投資
九市速遞：禪城擬建新消費中心 邀港深企業投資
九市速遞：中銀大廈設「灣區通辦」 處理稅務免北上
九市速遞：中銀大廈設「灣區通辦」 處理稅務免北上
灣區手記：再談「電雞」／文：尚東美
灣區手記：再談「電雞」／文：尚東美
【Emily】職訓局合照 李佳芯「被消失」 重po再刪帖 話「導致不必要誤會」
【Emily】職訓局合照 李佳芯「被消失」 重po再刪帖 話「導致不必要誤會」
【Emily】葉劉倡官員多與外媒交流 田北辰：有啲離地
【Emily】葉劉倡官員多與外媒交流 田北辰：有啲離地
【Emily】李予信獲國際街舞賽資格 未知能赴韓否
【Emily】李予信獲國際街舞賽資格 未知能赴韓否
【Emily】學校借粗口跑車教創意 Tyson Yoshi允助學生設計成真
【Emily】學校借粗口跑車教創意 Tyson Yoshi允助學生設計成真