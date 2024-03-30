軒尼詩道一零售點曾賣問題紅麴黑醋 食環拒透露地址

日本小林製藥昨稱累計5人疑因服用相關產品患腎病死亡，另有114人入院【詳刊A11】。食安中心前晚公布得悉日本近日正回收含有懷疑有問題紅麴原料的食品，聯絡進口商及零售商跟進，發現銅鑼灣一個零售點曾出售由福山黒酢株式会社出產、受影響的瓶裝黑醋「紅糀黒酢」（圖），進口商已按指示下架並展開回收。

HKTVmall：已下架 會通知顧客

涉事進口商「黃金兄弟香港有限公司」旗下零售店「食通」網站一度有出售涉事黑醋，昨日無法搜尋到產品，顯示「此商品可能已下架」。本報昨致電進口商，電話未有登記，另致電「食通」，接聽者承認是進口商職員，稱「忙緊」，拒絕回應。

HKTVmall網站曾售涉事黑醋，前晚起已下架。HKTVmall回覆稱知悉食安中心呼籲並正跟進，若發現有商戶出售有關商品，會立即下架，並會主動向曾購買的顧客發通知，酌情處理及退款。

被問銅鑼灣零售點地址、有否跟進曾售涉事黑醋的網店，食環署重申已通知業界並繼續跟進，亦已加強監測，會留意最新發展。

議員：食安中心消息發布不理想

立法會食物安全及環境衛生事務委員會委員陳凱欣認為，食安中心消息發布不全面是不理想，建議公布零售店地址並作健康呼籲，提醒曾於該處購買相關產品的市民注意，有需要向家庭醫生查詢。

食品創新中心項目總監方麗影昨於商台節目稱，紅麴菌一般會以米、酒或醋等發酵，視乎發酵純度或精煉過程有否污染，否則會影響安全；建議腎病患者避免服用保健品，免增腎臟負擔。