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去年9.7萬宗可疑交易上報 13年新高 八成由銀行提出 金管局：因業界採反詐騙措施

【明報專訊】由警方及海關組成的聯合財富情報組去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告，是2011年以來最多，當中逾八成由銀行業上報。金管局表示，上升主因是實施了多項反詐騙措施應對騙案不斷上升。金融界立法會議員陳振英認為金融機構較審慎，對可疑交易採「寧枉勿縱」態度，預期報告宗數會繼續上升，可能會影響執法部門找出有用情報的效率。立法會議員吳傑莊關注近10萬宗報告中實際有用數量，擔心影響商界正常資金往來的效率。

明報記者 梁敏琪 張煒明

聯合財富情報組網頁顯示，2023年接獲的可疑交易報告達97,577宗，較前年約6.9萬宗升近三成，是13年以來最高，而今年首兩個月已有18,960宗，接近去年總數近兩成。2023年接獲的可疑交易報告中，有86.9%、即84,781宗來自銀行業界，儲值支付工具持牌人亦作出6501宗報告（6.7%），其次是金錢服務經營者及保險公司。

需發布宗數倍升 暫未足五成

目前法例規定，懷疑任何財產代表犯罪得益，或者屬恐怖分子財產，須向聯合財富情報組人員提交報告，情報組會分析是否屬有用情報，以決定需否向警方及其他執法部門發布。情報組年報顯示，近年需要發布的可疑交易報告總數由2018年1.5萬宗倍升至2022年3.3萬宗，需發布比率由20.8%升至48.5%，尚不足五成。2023年則未有相關數據。

警AI平台助分析 2027啟用

警方未有回應可疑交易報告增加的原因和實際涉及刑事案的數字，另透露有AI技術的「財務數據分析平台」將在2027年投入服務，提升處理及分析數據的效率和質量。

金管局發言人稱，數字上升與業界採取實時詐騙監察系統、銀行間信息交換平台等反詐騙措施以及善用科技有關；銀行亦利用分析技術加強偵測傀儡網絡戶口的能力，提高報告效率及質素。銀行公會則表示，報告上升反映業界對識別及舉報不尋常資金交易意識提高。

議員憂量多反礙查案效率

倡情報組向舉報人回饋報告質素

陳振英表示，本港資金流動性高，金融機構較審慎，對可疑交易「寧枉勿縱」，預期可疑交易報告會繼續上升。他解釋，被上報的可疑交易會繼續進行，不影響個人及公司日常運作，但認為大量報告會影響執法部門抽絲剝繭找出犯罪個案的效率，「得3單報告，警方好快分析完，但如果有300宗，可能又要排優次、睇吓邊單銀碼大啲就睇先」，需時找出有用情報。

陳振英說，利用個人傀儡帳戶洗錢情况普遍，期望銀行間分享可疑個人帳戶資料，有更多資訊判斷是否屬可疑交易。

本身是「反詐騙大聯盟」召集人的吳傑莊表示，網絡犯罪及詐騙案上升屬全球趨勢，令報告增加，加上本地業界對可疑交易敏感度高，各項做法較周邊地區嚴謹，舉例稱高才通申請人來港開戶口的審查詳細，在外地開戶需時數天，在港則有可能需時逾月。他關注近10萬宗報告中實際有用數量，「會唔會好多都係false alarm（虛報）」，認為情報組亦要向舉報人回饋報告質素。

情報組在網頁稱，過往許多機構識別到一項可疑活動指標就舉報，令報告質素未如理想，提醒機構亦應向客戶查詢交易原因，並翻查客戶職業、住址等紀錄核實。

金管局、銀行公會及警方去年建立「銀行間訊息交換平台」（FINEST），允許5間銀行分享可疑公司帳戶資訊，個人帳戶因涉私隱問題，需修例才可推行，相關公眾諮詢昨日完結，預計今年下半年擬備所需的法例修訂。

相關字詞﹕可疑交易 聯合財富情報組

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