職津下月起加碼15%

額外派糖 料立會通過後一月發

此外，在職家庭津貼辦事處會按本年度《財政預算案》建議，向領取職津住戶發放一次過額外款項，預計最快於《2024年撥款條例草案》通過後的一個月開始發放。一次過額外款項適用期由立法會通過《條例草案》的月份首天起至通過《條例草案》當天，以及該月份之前6個曆月。在適用期內提交申請而最終獲批的職津住戶將符合資格領取。如郵遞申請，郵戳日期將視為申請日期。

至於新申請人或過往曾領職津但尚未於適用期提交申請的人，須在《條例草案》通過當天或之前提交申請，才合資格領取額外款項。額外款項相當於領取者在適用期內最近一次提交而最終獲批的職津申請中，獲批月份的平均每月津貼額一半，金額因個案而異。

如職津住戶在《條例草案》通過當天正領取綜援，只可領取其中一種額外款項，以職津或綜援下領取較高金額計算。