市建「預防性維修」資助 周一可申請

首階段支援製作手冊

次階段資助維修基金

計劃分兩階段，為業主提供兩項資助。第一階段就業主製作「樓宇保養手冊」提供支援；第二階段則鼓勵業主設立特別基金。參與計劃的樓宇，應課差餉租值須在指定金額範圍內，業主亦須按該兩個階段要求完成程序及按時提交文件才可獲資助。

第一階段中，市建局將資助業主聘請一名認可人士，為樓宇編製「樓宇保養手冊」， 內容包括詳細列出樓宇公用設施維修周期和實行細節，並制定未來10年所涉及的維修工程費用估算和擬備業主供款建議方案，資助額為聘請認可人士編製「樓宇保養手冊」 費用的50%，上限則視乎樓宇單位數目。

至於第二階段，市建局會向已設立基金的樓宇提供鼓勵資助，相當於3年內業主向基金供款總額的10%，上限按樓宇單位數目釐定。業主須召開業主大會議決通過設立特別基金，以用作支付「樓宇保養手冊」列出的非經常支出，業主亦須證明在3年內定期向基金持續供款以取得資助。