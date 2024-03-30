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港聞

港聞二

採民意轉牆色 老邨蛻變彩蝶

【明報專訊】房屋局去年推出「共築．幸福」項目，改善公屋環境以提升居民幸福感。10條公共屋邨納入局方「幸福家族．繽FUN屋邨計劃」，以原來維修經費為屋邨大廈外牆粉飾，並改善設施及環境，其中屯門蝴蝶邨已完成多項融入專屬標誌「蝴蝶」概念的工程，包括大廈外牆和足球場翻新、創作牆身和涼亭天幕壁畫等。房屋署表示，工程採「從下而上」設計思維，融合居民想法，為社區帶來幸福。

明報記者 郭曉欣

正做外牆粉飾工程的蝴蝶邨，每座樓宇採用不同外牆主色。設計團隊、HIR建築設計室設計總監鄭舜妮表示，很多居民提及希望每幢樓有不同顏色，方便長者找到回家方向；資料蒐集又發現邨內人口偏高齡化，故朝此方向發展。

每幢不同色 助長者尋歸家路

團隊舉辦工作坊，利用電腦技術實時為外牆調校顏色和鮮艷度，協助居民呈現想法，最後採綠、青、橙、黃、藍、紫6種顏色，並以漸變設計過渡兩座樓的相連部分。

牆身變壁畫 成打卡點

團隊亦邀請本地藝術家在蝶翎樓牆身創作大型蝴蝶圖案壁畫，以「蝴蝶蛻變」為概念，描繪蝴蝶成長過程，作為邨內「打卡點」，亦為環境注入溫馨感。壁畫更把顯眼的牆身水管和老鼠擋融入其中，變成樹幹和小樹屋。

老居民笑言吸孫兒多訪

居於蝶心樓逾40年的熊太曾就改善工程提供意見。她說當時只提出希望工程令邨內「變靚」，改善老舊環境。看到工程陸續完成，她很滿意，最喜歡蝴蝶壁畫，可吸引孫兒和孫女來玩，「我孫女很喜歡來玩，周圍都要拍照打卡」。熊太認為翻新有助提升幸福感，笑言「住到不想搬出去，想在這裏養老」。

仁人學社資深創新顧問及設計策略負責人陳廷臻稱，團隊曾設街站和派發問卷諮詢約3周，收集100多名居民意見，包括移走蝴蝶廣場噴水池增加活動空間、在舊水管遊樂場增設遊樂設施等。

房屋署高級屋宇保養測量師萬匯一表示，公共地方優化設施工程正招標，料2024/25年度起分階段完成。至於「幸福家族．繽FUN屋邨計劃」其餘9邨安定邨、葵芳邨、雲漢邨、順天邨、啟田邨、興民邨、 漁灣邨、新翠邨及利安邨的設計已完成，工程陸續展開。萬稱，隨着屋邨翻新計劃推展，未來每年會有10條邨加入「幸福設計」元素。

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